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Carvajal confirma sus planes de futuro tras dejar el Real Madrid

Tras su salida del conjunto blanco, el defensa madrileño asegura que no contempla la retirada y estudiará las mejores opciones para él y su familia.

Luis de la Fuente habló sobre la ausencia de Carvajal y Morata en la lista para el Mundial

Luis de la Fuente habló sobre la ausencia de Carvajal y Morata en la lista para el Mundial

Luis de la Fuente habló sobre la ausencia de Carvajal y Morata en la lista para el Mundial / @SEFutbol

Christian Blasco

Christian Blasco

Dani Carvajal ya piensa en su futuro después de cerrar una de las etapas más exitosas de la historia reciente del Real Madrid. El lateral madrileño, que este pasado fin de semana disputó su último partido con la camiseta blanca tras 13 temporadas en el primer equipo y 27 títulos conquistados, confirmó este martes que todavía no contempla la retirada.

A la salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, el defensa atendió a El Chiringuito de Jugones y dejó claro que su intención es continuar jugando al fútbol pese a su salida del conjunto madridista. “Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores también para mi familia y a por ello”, aseguró.

El internacional español no quiso desvelar todavía cuál será su próximo destino, aunque tampoco cerró la puerta a seguir compitiendo en España. Preguntado directamente por esa posibilidad, Carvajal dejó abierta cualquier opción de cara a los próximos meses. “No lo sé, ya decidiremos con tranquilidad. Estoy abierto a todo y trabajando en ello”, añadió.

La salida de Carvajal pone fin a una trayectoria histórica en el Real Madrid. Formado en la cantera blanca, el lateral abandonó temporalmente el club en 2012 para jugar una temporada en el Bayer Leverkusen, movimiento que terminó siendo clave para su crecimiento. Apenas un año después, el Madrid ejecutó la opción de recompra y recuperó a un futbolista que acabaría convirtiéndose en uno de los capitanes y referentes del vestuario.

Desde su regreso en la temporada 2013-14, Carvajal participó en una de las épocas más dominadoras del club a nivel europeo. En su palmarés figuran múltiples Champions League, Ligas, Mundiales de Clubes y Copas, además de haber sido durante años uno de los laterales más fiables del fútbol europeo.

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23/05/2026 Daniel Carvajal and David Alaba of Real Madrid CF celebrates a goal scored by Gonzalo Garcia during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and Athletic Club at Bernabeu stadium on May 23, 2026, in Madrid, Spain. DEPORTES Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Carvajal y Alaba, en su último partido en el Bernabéu / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa / Europa Press

Sin embargo, las lesiones y el desgaste físico de las últimas temporadas habían reducido progresivamente su protagonismo. El club decidió finalmente no prolongar su etapa en el Santiago Bernabéu. Ahora Carvajal afronta un gran cambio de su carrera deportiva. Con el mercado abierto y varios clubes atentos a su situación, el lateral estudia junto a su entorno el próximo paso de una trayectoria que, según dejó claro este martes, todavía está lejos de terminar.

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