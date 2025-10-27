Carvajal contra Lamine, una trifulca que inquieta a De la Fuente

A Dani Carvajal le acoge una dualidad que salta por los aires en un partido de alta tensión como el clásico que se vivió en el Bernabéu. Es capitán del Real Madrid y de la selección, dos roles que se acompasan hasta que llegan los partidos contra el Barça. El lateral blanco, que ingresó en lugar de un renqueante Carvajal, fue el que prendió la mecha de la trifulca final, que fue un todos contra Lamine Yamal.

"Hablas mucho, habla ahora"

El jugador azulgrana está lejos de su mejor nivel, pero es uno de los activos más importantes de Luis de la Fuente. Precisamente, la gestión de su carga de trabajo con España es un precedente que ha marcado su desempeño esta temporada, en la que no ha logrado, por el momento, ser protagonista en el campo. Sí lo está siendo por sus declaraciones, que, emitidas en el contexto de la Kings League -"Sí, roban, se quejan, hacen cosas..."-, provocaron una reacción en su contra, tanto del Bernabéu como de su compañero en la selección.

"Hablas mucho, habla ahora", le dijo en público Carvajal a Lamine. Una afrenta que terminó en una tángana en la que fue expulsado Lunin. Después del partido, Frenkie de Jong, también capitán, reflexionaba sobre este asunto: "Vi exagerado lo que sucedió al final del partido. Si eres compañero de Lamine (por Carvajal) y lo conoces, le puedes llamar al considerar que no debió hacer esas declaraciones". Pero la maniobra del capitán del Madrid también entrañó una rectificación pública en el Bernabéu.

Un determinado sector de la afición blanca había acusado a su capitán de no posicionarse en polémicas como las arbitrales. "No achaco la lesión a la entrada de Nico (González)", dijo, desde la sinceridad, después de la derrota en el derbi madrileño contra el Atlético por 5-2. Aquel gesto fue interpretado como una evasión de la defensa de los intereses del club, una sombra que se cernió, precisamente en una ventana internacional y que tuvo como sujeto pasivo a Lamine.

"Lo hemos sufrido en el Real Madrid"

"Lo hemos sufrido en el Real Madrid. El chico está cambiando en su juego a mejor y a pasos agigantados. Lo disfrutamos aquí en la selección. Es tan joven y ya tiene la responsabilidad de ser uno de los líderes del Barça, también es uno de nuestros mejores jugadores aquí en la selección. No es fácil de asumir, pero él dentro del campo trabaja y sigue haciendo partidos excepcionales", afirmaba Carvajal en una entrevista con Cadena Cope. Otra declaración por la que fue acusado de poner por delante a la selección frente al Madrid.

Mismo tono y estilo en una conversación con la Ser: "La gente tiene que entender que es complicado. Es un chico que tiene 18 años y que ya es referente en un club como el FC Barcelona, que es uno de los mejores del mundo. Está marcando la diferencia, ha firmado un contrato importante, su repercusión ha subido muchísimo, y bueno, al final tampoco es fácil de gestionar. Hay que entenderle". Su discurso ha cambiado tras los últimos acontecimientos que llegan en año de Mundial.

Como jugador, Xabi Alonso vivió los tiempos de los enfrentamientos entre Mourinho y Guardiola, también entre muchos compañeros de una selección que al poco de la llegada del portugués al banquillo se proclamaría campeona del mundo por primera y única vez. Por eso fue preguntado en la previa y en el postclásico sobre este tipo de situaciones, aunque en ambos casos eludió dar una respuesta directa. La principal diferencia entre lo vivido hace 15 años y ahora, es el escenario de todos contra Lamine.

"El capitán debe ser líder"

Es el jugador del Barça el que monopoliza la animadversión de los jugadores del Real Madrid, a los que Carvajal representa como primer capitán. En los debates anteriores se insinuó la necesidad del madridista de navegar entre dos aguas para no perder jerarquía de cara a una futura cita mundialista. Sin embargo, el tiempo de neutralidad ha terminado, con lo que eso supone para la campeona de Europa.

"Es muy importante que el capitán sea líder. Me gusta muchísimo Carvajal como lateral y, de hecho, el año pasado merecía ser el Balón de Oro. Es un jugadorazo, pero no es ni un líder ni un capitán ni un ejemplo. Todos sus partidos son conflictivos: codazos, entradas, enfrentamientos con jugadores importantes de otros equipos", criticó Bojan Krkic Sr. en El Bar de la Cadena SER, presentado por Sique Rodríguez, quien alcanzó su victoria 200 en Liga con el Real Madrid.

La declaración entronca directamente con una de las acciones polémicas del partido, en la que el capitán del Real Madrid derribó a Araújo en el área. "Asume un riesgo, porque le empuja por la espalda. Si no hubiese sido este partido... porque la carga siempre es hombro con hombro", analizaba el excolegiado internacional Mateu Lahoz en Cope. El capitán azulgrana no polemizó con el lance ni con el encontronazo entre Carvajal y Lamine, del que defendió su "profesionalidad". Solo el primero de una serie de capítulos que se repetirán a lo largo de una temporada que culminará con un Mundial al que España debería llegar como una de las favoritas.