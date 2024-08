Carvajal: "El Balón de Oro es secundario"

Dani Carvajal afronta la final de la Supercopa de Europa como flamante campeón de Europa con la selección española. Un título que se suma al título de Liga y a la Champions League, torneo en el que fue decisivo abriendo el camino de la victoria en la final. Un cúmulo de méritos que le sitúan como uno de los candidatos a levantar el Balón de Oro. Al menos, a ojos de los medios de comunicación madrileños que, durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de Europa, pusieron encima de la mesa esta posibilidad.

El capitán no eludió la pregunta, pero se limitó a señalar que lo importante ahora es la Supercopa de Europa: "Este verano he disfrutado de todo lo que he conseguido, pero esto no para y tenemos más títulos por delante, empezando por esta Supercopa de Europa. Está claro que me gustaría ganar un premio personal como este, pero eso es secundario".

El lateral volvió a cargar contra el calendario: "No tiene ningún sentido. Es imposible ofrecer el máximo rendimiento con más de 70 partidos, viajes intercontinentales constantes y concentraciones de un mes. Lo sufrimos nosotros y nuestras familias".

Ya centrado en la Supercopa de Europa, Carvajal se mostró ambicioso: "Es nuestra puesta en escena y empezar con un título te llena de confianza". El canterano celebró tener el refuerzo de Mbappé: "Me ha tocado sufrirle enfrente y ahora que lo tenemos con nosotros corroboro que es un grandísimo jugador".

También Fede Valverde tuvo palabras de elogio para el delantero francés: "Es de los mejores del mundo y ha venido muy motivado. Estoy seguro de que dejará huella en el club".

El uruguayo estrenará ante el Atalanta el dorsal '8' que ha heredado de Toni Kroos. El charrúa no escatimó ningún elogio para su ya excompañero: "Sabemos lo que fue para el fútbol y para el Real Madrid. Crecí mucho junto a él. Cada consejo era un honor. Poder llevar ese dorsal es un orgullo para mí y para mi familia. Es un hombre muy respetado en mi casa y es un orgullo haber podido compartir con él tantas cosas".