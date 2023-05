Carvajal y Ancelotti se pronuncian sobre los árbitros

"¿Tantas expulsiones? Creo que son demasiadas, aunque es verdad que protege la salud de los jugadores, pero no siempre", indicó el técnico blanco "Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, no creo que tengan premeditación, pero deberían proteger más el jugar", aseguró Carvajal

Dani Carvajal y Carlo Ancelotti han hablado de los árbitros en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid con Osasuna. Ambos se mostraron respetuosos con las decisiones arbitrales, pero añadieron un 'pero' a cada frase.

Para el técnico blanco, y preguntado por el elevado número de expulsiones en LaLiga, "es un tema importante. Creo que son demasiadas, aunque es verdad que protege la salud de los jugadores, pero no siempre, muchas rojas son equivocadas. Pensamos que será un partido igualado y competido, y que cada uno haga lo suyo. Hacer un partido con fair play, y que salga un partido perfecto en todos los lados".

En esa línea se mostró también Dani Carvajal, que aseguró que "soy uno de los que más encima estoy del árbitro. Quizás debería hacerlo menos. Lo intento corregir. Todos nos equivocamos. Me costó la primera amarilla protestar y seguramente nos costó el partido. Ellos intentan hacerlo lo mejor posible y tú intentas rascar y que la siguiente decisión sea a nuestro favor. Los árbitros intentan hacerlo lo mejor posible, no creo que tengan premeditación, pero deberían proteger más el jugar y no favorecer al equipo que intenta destruir y perder tiempo".

El discurso del "todos nos equivocamos", pero la protesta del Real Madrid a los árbitros sigue ahí. Ancelotti y Carvajal abogaron por ayudar a los jugadores más talentosos como Vinicius.