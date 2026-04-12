Carvajal-Alexander Arnold... ¿Hay partida?

Dentro del partido errático que empató el Real Madrid frente al Girona (1-1), los minutos de Dani Carvajal fueron una de las pocas buenas noticias del equipo de Álvaro Arbeloa, que ahora tendrá que decidir qué hacer con varias posiciones, entre ellas la del lateral derecho, para intentar remontar en Múnich.

Hay duelos que dejan pistas. El del conjunto blanco ante el Girona, uno de esos encuentros desordenados que no terminan de ser nada, dejó una certeza modesta pero valiosa: Dani Carvajal sigue ahí. Y eso, a estas alturas, no es poco para un equipo que ya solo mira al Bayern con la Liga finiquitada.

Carvajal acaba contrato en junio y su futuro sigue en el aire / EP

Porque el partido fue, en realidad, un ensayo con público. Álvaro Arbeloa lo utilizó como banco de pruebas con vistas al encuentro en el Allianz Arena. Movió piezas, enseñó cartas a medias y dejó otras boca abajo. En sus gestos se leyeron más cosas que en el marcador.

Por ejemplo, la titularidad de Jude Bellingham y Éder Militao, recién salidos de lesiones y necesitados de ese ritmo que no se entrena. Los dos entraron de inicio y salieron juntos, a falta de media hora, como parte de un plan medido. Señal inequívoca: apuntan al once en Múnich.

También hubo un experimento más delicado. La ausencia en el once de Aurélien Tchouaméni, pese a estar disponible, permitió ver a Eduardo Camavinga como eje. Arbeloa necesitaba esa respuesta ante la sanción del primero frente al Bayern. Y lo que obtuvo fue un rendimiento irregular, otro más en una temporada de altibajos.

Mientras, tres nombres en la grada dejaron otro mensaje sin palabras: Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras y Trent Alexander-Arnold descansaron. Traducido al lenguaje del fútbol: jugarán lo importante. En el césped, en cambio, aparecieron actores secundarios con ganas de decir algo. Entre ellos, Carvajal.

Trent cabizbajo, no acaba de convencer en el Madrid / Sport

Y Carvajal dijo bastante. Jugó los 90 minutos, no se cayó físicamente y firmó un partido sobrio, serio, reconocible. Completó 40 de 42 pases, recuperó tres balones, ganó la mitad de sus duelos y ofreció seguridad atrás y presencia arriba. Pero más allá de los números, dejó sensaciones: durante muchos tramos, el Madrid encontró sentido por su banda.

De ahí nació la asistencia desde la línea de fondo a Federico Valverde que rozó el gol y que salvó Gazzaniga; también un centro que prolongó Mbappé y que Vinícius Júnior no acertó a rematar bajo palos; y un envío largo, preciso, hacia Fran García que terminó en un disparo de Bellingham fuera por centímetros. En un día en el que el Madrid dijo adiós definitivamente a la Liga, Carvajal fue, junto a Bellingham y Brahim Díaz, de lo más potable. Y eso abre una grieta.

No una puerta, pero sí una rendija. La del debate con Alexander-Arnold. El inglés no atraviesa su mejor curso, lejos de ofrecer la estabilidad que se le presupone a un lateral de élite. Aun así, sigue un escalón por encima en la jerarquía. Carvajal, mientras, juega contra el calendario: acaba contrato, el Mundial cada día está más cerca y necesita partidos como este para sostener su causa.

Álvaro Arbeloa, ante unos días decisivos / AFP7 vía Europa Press

El siguiente examen no admite matices: el Bayern en Múnich. Allí, uno de los dos tendrá que lidiar con Luis Díaz y Laimer. No es una elección menor. Arbeloa, fiel al manual, no quiso despejar incógnitas:

"Debates hay muchos, en los que yo no entro. Tengo la suerte de tener muchos jugadores en diferentes posiciones y eso es lo bueno del fútbol. Esa competencia interna creo que es maravillosa y es lo que hace que los jugadores suban su rendimiento. Muy contento con como lo está haciendo Carvajal. Creo que cada día se va encontrando mejor, con mejores sensaciones, ritmo y aguantando mucho mejor partidos completos, como lleva haciendo últimamente. Así que... muy contento por él".

El técnico no eligió. Tampoco era el día. Pero el fútbol, que siempre deja señales, ha colocado una pequeña duda donde parecía no haberla. Carvajal no ha ganado el puesto, pero ha vuelto a sentarse en la mesa y eso significa que sí, que posiblemente, haya partida.