Carvajal y Alaba tendrán que esperar

Xabi Alonso heredó de Ancelotti un bloque amplio de lesionados que trabajan para volver al equipo lo antes posible. Ante el Al Hilal tuvo ocho bajas, incluido Kylian Mbappé, aunque muchos de ellos han entrado en la última fase de recuperación con el fin de reforzar al equipo durante el Mundial de Clubes que se juega en Estados Unidos. Entre ellos están Carvajal y Alaba, que esperaban reforzasen al equipo durante el torneo.

Condiciones adversas

Sin embargo, las noticias no son positivas porque el informe de los médicos madridistas aconsejan que no arriesguen en las condiciones con las que se está disputando el campeonato. Mucho calor, terrenos de juego irregulares y secos que no ayudarían a una buena puesta a punto y que podrían provocar recaídas. El consejo es que esperen a pretemporada para acabar de asegurar una plena recuperación.

Un frenazo a los planes de Xabi Alonso, sobre todo en el caso del capitán pese a la llegada de Alexander-Arnold. La presencia de Carvajal trasciende más allá de lo deportivo. Su jerarquía es siempre un ejemplo para el equipo, al margen de aportar unas prestaciones defensivas de garantía. Con Alaba van con mucha precaución tras dos años víctima de diferentes problemas físicos, además de superar aquella grave lesión de rodilla sufrida la pasada temporada.

Militao, con opciones

El que sí podría volver es Eder Militao. El central brasileño se ejercita con el equipo, aunque sin forzar el ritmo. Sale de su segunda lesión de rodilla. La temporada pasada se rompió el cruzado de la pierna izquierda y este curso fue el cruzado de la derecha. Pasó en noviembre por el quirófano y su recuperación está cumpliendo los plazos previstos. Xabi sigue pendiente de la evolución de Mbappé tras superar una gastroenteritis que le llevó a ser hospitalizado durante unas horas. Es difícil que pueda jugar contra Pachuca este domingo.

Camavinga, Rudiger, Mendy, Endrick también están con la expedición en Estados Unidos recuperándose de sus respectivas lesiones. No está previsto que ninguno pueda jugar, aunque el central alemán sería el que más opciones tiene, aunque no le forzarán. El objetivo es el mismo que con Carvajal y Alaba, que lleguen en buenas condiciones y hagan la pretemporada para sumarse al equipo sin correr riesgos de recaídas.