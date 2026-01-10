Carvajal, sobre su acción con Lamine: "Es un chico joven... No estuvo acertado"

Dani Carvajal apareció en la rueda de prensa previa a la final con la idea clara de focalizar sus declaraciones en el partido de mañana. Sin embargo, ante las preguntas de la prensa, el lateral del Real Madrid quiso lanzar un discurso más bien conciliador ante los problemas en el último derbi y en el último Clásico.

Unas palabras que, probablemente, no gusten a todo el madridismo, ya que su tono amigable con Simeone o Lamine Yamal no es compartido por toda la afición. Carvajal, sin embargo, rehúye de polémicas y señala la culpa de todas las partes, incluyendo la de Vinicius con su comportamiento.

Carvajal, en rueda de prensa / RFEF

Sobre el entrenador del Atlético de Madrid y su conversación al descanso, el capitán del Madrid quiso dejar claro el respeto que se tienen ambos: "Simplemente tenemos un aprecio mutuo. Los dos defendemos nuestro club a muerte tanto él por el Atlético como yo por mi club. Él me dio su impresión, yo le di la mía y nos lo quedamos para nosotros".

Además, también señaló a Vinicius por el lance: "Es suficientemente maduro y profesional para no entrar en esos piques. Sé que a él también le gusta, porque él también pica, es parte de su juego. Muchas veces creo que se crece y le motiva más para hacer un mejor partido".

La acción con Lamine

Todavía está en la retina lo que sucedió en el último Clásico, con las palabras de Lamine Yamal que calentaron el partido y que desataron una discusión entre el '10' del Barça y el jugador del Madrid al final del encuentro.

A pesar de todo, Carvajal insistió en pasar página rápidamente: "Creo que Lamine es un chico joven y no estuvo totalmente acertado en esas declaraciones, pero sin más. Como bien digo antes con el Cholo, cada uno intenta defender lo suyo a nivel de clubes. Es un gran chico y se quedó allí. No le deseo lo mejor mañana, lógicamente".

Su futuro

Por lo que respecta a su futuro, teniendo en cuenta que termina contrato el próximo mes de junio, el lateral derecho dejó todo en el aire: "Sinceramente, vengo de un proceso complejo, de una lesión grave. Realmente lo que quiero es entrenar y disfrutar jugando. Creo que el club sigue en la línea que yo pienso de jugar y ver el nivel que muestro. El aprecio es mutuo y si los astros se alinean y los dos estamos en la línea que queremos no habrá ningún problema".

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. / JAVIER LIZÓN / EFE

Sobre la presencia de Mbappé, Carvajal no se lo pensó dos veces a la hora de halagar al francés: "Para nosotros es un jugador importantísimo. Es el mejor delantero que existe en el mundo y ojalá mañana pueda estar en el terreno de juego. Si no es al inicio, los minutos que pueda hacer, porque puede ser determinante".

"Siempre un momento para ganar una final y más ante el Barcelona, imagino que el rival opinará lo mismo. El que gane mañana saldrá reforzado, como es lógico", explicó sobre el partido, antes de centrarse en un mensaje al madridismo y recalcar que están "a muerte" con Xabi Alonso. "Que echen la vista atrás (los madridistas). Vengo de una carrera exitosa, también de años en los que no se daba un duro por nosotros y hemos hecho maravillas. Hemos ganado Champions, títulos importantes ante rivales que aparentemente eran superiores... Nos focalizamos en mañana, tenemos muchas ganas de levantar el título", sentenció.