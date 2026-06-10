La carta secreta del Madrid para llevarse a Schlotterbeck

El Real Madrid vive jornadas de efervescencia provocadas por la reelección de Florentino Pérez como presidente. La llegada de Mourinho ha agitado más si cabe el mercado de fichajes, con especial dedicación a la defensa, una prioridad para el portugués. A las incorporaciones confirmadas por el propio máximo mandatario blanco, como son Konaté y Dumfries, se han unido otros candidatos entre los que figuran Calafiori y un ‘tapado’ que se había excluido de las quinielas por su reciente renovación.

Según informa Bild, Nico Schlotterbeck, jugador franquicia del Borussia Dortmund, estaría en la agenda del club blanco. El central zurdo renovó hasta 2031 en abril de este año. Su contrato expiraba en 2027 y el equipo germano consiguió ofrecerle una mejora salarial considerable, hasta los 13 millones, según estimaciones de la prensa alemana. Sin embargo, este movimiento no cerró las puertas a una eventual salida en cuestiones especiales.

Cada vez son más las cláusulas diferenciales que dejan en manos de los jugadores la capacidad para decidir su futuro. Un tipo de adendas que otrora no existían y que, a pesar de las renovaciones, dejan vía libre a los futbolistas en caso de que quieran cambiar de aires. Aunque estos supuestos suelen estar vinculados a determinados equipos como el Real Madrid.

Schlotterbeck renueva con el Dortmund / 'X'

Las necesidades defensivas de Mourinho

¿Qué sucede en el caso de Schlotterbeck? El alemán firmó una cláusula de entre 50 y 60 millones, que en la práctica, y tal como están los precios de mercados, es una puerta abierta para una ‘fuga’ hacia clubes de mayor dimensión que el Dortmund. Bild traslada su información bajo la base de que las posiciones defensivas generan preocupación en el Real Madrid.

Dean Huijsen no fue el fichaje de impacto esperado la pasada campaña, Alaba se ha marchado y Asencio está en la rampa de salida. Militao sigue condicionado por las lesiones y Rüdiger, pese a ampliar su contrato hasta 2027, ya no es un titular indiscutible. De ahí que los primeros movimientos del Madrid fuesen Konaté y Dumfries.

Para la prensa alemana, una gran Mundial serviría para reforzar la reputación de un central que se ha consolidado como uno de los referentes en su puesto. Además, con la peculiaridad de ser zurdo. Y no solo eso, Mourinho sería uno de los grandes valedores de su fichaje. El Real Madrid sería uno de los equipos que figuraría dentro de las opciones preferenciales, al igual que, por ejemplo, el Liverpool, que también contactó con el Dortmund por sus servicios.