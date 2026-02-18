Carta oficial de Infantino tras el incidente racista con Vinicius: "Hay que exigir responsabilidades a los culpables"

Continúan llegando las reacciones de diversos agentes del mundo del fútbol tras la polémica que hubo en el encuentro de Champions League entre el Benfica y el Real Madrid. El encuentro tuvo que detenerse durante unos minutos después de que Vinicius Jr denunciara al colegiado del encuentro un insulto racista por parte de Prestianni, futbolista rival, obligando a activar el protocolo anti racismo.

El último en tomar la palabra ha sido Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que ha publicado la siguiente carta en sus redes sociales, escrita tanto en inglés como en portugués: "Me ha sorprendido y entristecido ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Liga de Campeones de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF.

No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes implicadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los culpables.

Prestianni y el momento de la polémica con Vinicius Jr / X

En la FIFA, a través de la Campaña Global contra el Racismo y el Players' Voice Panel, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo contra el racismo utilizando el gesto con el brazo para detener el partido y abordar la situación.

La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre seguiré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!".

De esta forma, FIFA se posiciona del lado de Vinicius y exige responsabilidades a los culpables de la situación, además de felicitar al colegiado del encuentro y resaltar el compromiso de la institución en la lucha contra el racismo.