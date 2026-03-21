La carta de consolación del Real Madrid a Gabriel Jesús

El fútbol a veces no entiende de equipos. Gabriel Jesus, futbolista del Arsenal, ha vivido unos años muy complicados en su carrera, derivados por una preocupante cantidad de lesiones que han afectado su continuidad y rendimiento. Desde molestias musculares hasta problemas más graves en la rodilla, su historial refleja lo difícil que puede ser mantenerse al máximo nivel en el fútbol de élite.

La lesión más grave fue, sin duda, la rotura del ligamento cruzado, que lo mantuvo fuera durante 319 días. Este tipo de lesión es una de las más temidas por los futbolistas, no solo por el tiempo de recuperación, sino también por el impacto psicológico que conlleva volver a competir al máximo nivel.

Antes de eso, el delantero brasileño ya había sufrido problemas recurrentes en la rodilla, incluyendo periodos de baja de 100 días y varias recaídas más cortas. Estas lesiones repetidas generan incertidumbre tanto en el jugador como en el club, ya que afectan la estabilidad deportiva del equipo.

Cuando estaba en su mejor estado de forma, volvió a recaer. Sin embargo, en diciembre de 2022 estuvo más de 3 meses de baja por problemas en su rodilla. Y estando en el Manchester City también sufrió otros percances que le tuvieron varios meses en el dique seco.

Gabriel Jesús, en su llegada al Arsenal / Neil Hall

El detalle del conjunto blanco

Tras regresar a los terrenos de juego hace unas semanas, Gabriel Jesús contaba en The Athletic que tuvo el apoyo del Real Madrid. Florentino le mandó una carta y le deseó una pronta recuperación tras su grave lesión. "El Madrid me ha mandado cuatro cartas, las guardo todas en casa", contó en una entrevista en The Ahtletic.

Un gesto sencillo, pero muy significativo, que demuestra el respeto que existe entre clubes incluso fuera del terreno de juego. Gabriel Jesús, llegó incluso a estar pretendido por el Real Madrid, tras la marcha de Karim Benzema.

Desde entonces, cada vez que ha sufrido una nueva lesión, el club español ha repetido el detalle. Gabriel Jesus asegura que guarda todas esas cartas en casa, considerándolas parte de su historia personal y profesional, un recordatorio de resiliencia en medio de las dificultades.