Carta abierta de Mbappé tras la decepción de Francia en el Mundial

Poco más de una semana después de finalizar su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Kylian Mbappé ha publicado una carta abierta dirigida a los aficionados franceses en la que reconoce que para él es un "orgullo" haber sido el máximo goleador de la competición, "pero deberíamos haber levantado el título". "Os debíamos un final más bonito y lo dimos absolutamente todo, pero jugar esta Copa del Mundo con el brazalete de capitán no lo olvidaré jamás", se ha sincerado el futbolista del Real Madrid.

Mbappé ha querido mostrar su agradecimiento a sus compañeros, a los que "también pertenece" su trofeo de máximo realizador, y a los seguidores 'bleus', que "nunca nos abandonasteis, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando quizá lo merecíamos menos". También a Didier Deschamps justamente el día antes de la presentación de Zinedine Zidane como su relevo al frente de la selección gala: "Ya le he dicho lo que tenía que decirle, él lo sabe".

"En el fondo, el fútbol sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida intentando dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con unas reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: un balón, una portería y las ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión", reflexiona.

En su emotivo texto, el delantero francés deja claro que "la historia continúa" y que "habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que volveremos a reunirnos delante de este mismo juego, con las mismas ganas intactas". "Aún no hemos terminado de jugar juntos", finaliza el atacante merengue.

La carta íntegra de Kylian Mbappé

Gracias.

Un mes de emociones. De superación. Del orgullo de vestir los colores de Francia. De pasión, sobre todo, la misma que nos impulsa en el terreno de juego y que también os mueve a vosotros, delante de la pantalla o en las gradas. Eso es lo que hemos vivido juntos: una historia increíble.

No volvemos con un trofeo colectivo. Duele, y seguirá doliendo durante un tiempo, no voy a mentiros sobre eso. El título de máximo goleador lo recibo con orgullo, pero habría sido muchísimo mejor con la Copa también. Quizá os debíamos un final más bonito. Pero no siempre elegimos el final de la historia; sí elegimos lo que ponemos en ella, y nosotros lo dimos absolutamente todo. De eso estamos orgullosos.

Gracias a mis compañeros. Sin su trabajo, sus esfuerzos, sus carreras, sus pases, sin ese espíritu de equipo que nos sostuvo desde el primer hasta el último partido, nunca habría podido marcar tantos goles. Este título pertenece tanto al equipo como a mí.

De pequeño soñaba con jugar un Mundial, al menos uno. He jugado tres, he ganado uno y, este año, he tenido el orgullo de disputarlo llevando el brazalete de capitán. Nunca lo olvidaré.

Os habéis quedado despiertos hasta tarde, a veces hasta bien entrada la madrugada, según las diferencias horarias, para vernos jugar al otro lado del mundo. Os habéis reunido en vuestras casas, en los bares, con la familia o con los amigos, por toda Francia y también fuera de ella.

Otros estabais muy cerca de nosotros, en los estadios, con la bandera sobre los hombros. Niños con los ojos llenos de ilusión, hombres y mujeres de todos los orígenes y de todas las generaciones, reunidos alrededor de un mismo placer: el de compartir. Esa es la fuerza de este deporte.

Y nunca nos abandonasteis, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando quizá lo merecíamos menos. Esta historia la hemos escrito entre varios millones de manos, no solo once sobre el terreno de juego, impulsados por el mismo fervor.

A Didier, ya le he dicho lo que tenía que decirle, él lo sabe. Gracias a él y también a todo su cuerpo técnico: fisioterapeutas, cocineros, preparadores, conductores y todas esas personas que nadie ve jamás y sin las cuales nada de esto sería posible. Y gracias también a quienes nos acogieron en Estados Unidos durante toda esta competición.

En el fondo, el fútbol sigue siendo un juego. Un juego que nos tomamos muy en serio, al que dedicamos toda una vida intentando dominarlo, pero un juego al fin y al cabo, con unas reglas sencillas que no han cambiado desde que empezamos a jugar: un balón, una portería y las ganas de marcar. Por eso nos une a todos con la misma pasión.

Este Mundial termina, pero la historia continúa. Habrá otros partidos, otras noches de verano o de invierno en las que volveremos a reunirnos delante de este mismo juego, con las mismas ganas intactas. Aún no hemos terminado de jugar juntos.

Gracias por todo.

Kylian Mbappé