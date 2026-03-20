Carreras, bajo sospecha

Álvaro Carreras no acaba de pasar la prueba. Alterna buenos partidos con actuaciones que no están a la altura del Real Madrid y que han llevado a Xabi Alonso, primero, y Arbeloa después a dejarlo en el banquillo en algún partido. A esto suma algún mensaje en redes sociales publicando fotos de sus vacaciones navideñas en Dubái fuertemente criticadas por los seguidores blancos.

Desconcierto

Su irregularidad desconcierta al club. No entienden como alterna grandes actuaciones con otras impropias de un jugador de su talla. Su espalda es un chollo para la estrategia de rivales que ven una debilidad defensiva por adelantar demasiado su posición desequilibrando la defensa.

La lesión de Mendy y el perfil ofensivo y entusiasta de Fran García le han allanado el camino de la titularidad. Tanto, que se cree intocable hasta el punto de estar bajo sospecha del club e incluso de Arbeloa. Han comprobado como Mendy ofrece más garantías defensivas, y también valoran la entrega sin cuartel de Fran García, aspectos que el lateral gallego descuida.

Altibajos

Esos altibajos extrañan en el entorno madridista ya que ha demostrado en muchos partidos su eficiencia. Sin embargo, en otros ha mostrado una versión desconocida como en el derbi de Liga jugado en el Metropolitano, en el que se arrugó para ser un chollo para el ataque de los rojiblancos.

El peor partido de Carreras en el Madrid fue en el Metropolitano / EFE

La preocupación del Real Madrid no queda ahí. Según afirma ‘OK Diario’, "hay quien le ve demasiado altivo en los últimos tiempos". Tampoco gustaron las fotos que publicó en una red social con un tigre blanco cachorro, acariciando un chimpancé y posando junto a un león en sus pasadas vacaciones en Dubái.

Según añade OK Diario, los blancos esperan que el gallego dé mucho más en cada entrenamiento. Se le reclama algo más y que su rendimiento sea más regular de lo que está siendo hasta el momento por un futbolista por el que se pagaron 50 millones de euros este verano.

Titular con dudas

Para Arbeloa sigue siendo titular, pero ante el City prefirió poner a Fran García, que apenas había jugado bajo sus órdenes (11 partidos en el banquillo de 16). De hecho, si Mendy no se hubiese lesionado en la ida, habría repetido y tendría todas las papeletas para ser titular contra el At. Madrid.

Hay que esperar a que Arbeloa decida si lo devuelve al once titular este domingo o si mantiene a Fran García, que cumplió sobradamente en el Etihad el pasado miércoles. El antecedente del 5-2 no invita a ser optimistas, aunque es de esos jugadores que suele superarse ante la adversidad.