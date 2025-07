Carreras, en rebeldía

Álvaro Carreras no jugó la eliminatoria de octavos de final que disputaron el Chelsea y el Benfica, que acabó con victoria del equipo inglés por 1-4. En un principio se pensó que fue por decisión técnica de Bruno Lage, pero el club se encargó de filtrar que fue el propio jugador el que decidió no jugar. El defensa no se veía bien después de no disputar el partido anterior ante el Bayern por sanción.

Decepcionado

Seis días después se ha sabido que Carreras se negó a jugar, según ‘The Athletic’. Asegura que “no jugó contra el Chelsea porque no quiso hacerlo”, según afirma el periodista Guillermo Rai. El motivo sería la negativa del club a traspasarlo al Real Madrid, una decisión que le decepcionó e incluso le descentró para hacer frente al torneo en sus mejores condiciones anímicas.

Carreras vio tarjeta amarilla en el primer partido ante Bocas Junior (2-2) y la segunda en el siguiente encuentro en la cómoda victoria ante el Auckland City (6-0), ambas por derribar a jugadores rivales. Cumplió el partido de sanción contra el Bayern, en el que los portugueses dieron la sorpresa ganando contra pronóstico y sin el lateral español (1-0).

Inflexible

En octavos cayeron eliminados contra el Chelsea en la prórroga tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y quedarse con uno menos a los dos minutos de iniciarse el tiempo extra por la expulsión de Prestianni. Carreras pudo haber sido un jugador de refresco importante para su equipo, pero su decisión de rebelarse y no jugar estaba tomada

Ha pasado casi una semana desde la eliminación del equipo portugués y las negociaciones con el Real Madrid por su fichaje siguen en ‘stand by’. El club madridista filtra que no le van a dejar tirado, y que están centrados en el torneo. Tendrá que pagar los 50 M€ que pide el Benfica o Carreras seguirá en Lisboa al tener contrato hasta 2029.