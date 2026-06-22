Carreras se quedará en el Real Madrid la próxima temporada

El Real Madrid se enfrenta a un problema de exceso de efectivos en el lateral izquierdo tras la confirmación del fichaje de Marc Cucurella. Con cuatro jugadores para una misma posición, la dirección deportiva encabezada por José Mourinho considera imprescindible realizar ajustes en la plantilla. La salida de dos futbolistas aparece como una posibilidad real, aunque Álvaro Carreras ya parece tener definido su futuro.

Según informa AS, el club blanco ha tomado la decisión de mantener al lateral gallego en el equipo. Mourinho, principal defensor de su continuidad, le ha comunicado personalmente que cuenta con él para la próxima temporada.

Olise fue una pesadilla para un vulgar Carreras / EP

El Real Madrid realizó una importante inversión para recuperarlo en el verano de 2025, abonando cerca de 50 millones de euros al Benfica, y no contempla desprenderse de un jugador por el que apostó tan fuerte. De este modo, Carreras permanecerá en Valdebebas y competirá con Cucurella por un puesto en el once.

En las últimas semanas, se había especulado con un posible interés del Chelsea, dirigido por Xabi Alonso, pero esa opción ha quedado descartada. Mourinho considera a Carreras una pieza importante y le brinda una nueva oportunidad para consolidarse. El ferrolano, que comenzó la pasada campaña a buen nivel antes de experimentar un bajón en su rendimiento, afronta el nuevo curso con la intención de ganarse la titularidad.

Fran García, en el radar del Betis

En este escenario, Fran García apunta a convertirse en una de las salidas del conjunto madridista. El Real Betis lo tiene entre sus principales objetivos para reforzar el lateral izquierdo y podría coincidir nuevamente con Dani Ceballos en Sevilla.

Fran García, lateral izquierdo del Real Madrid, en el partido de Liga del conjunto blanco contra el Celta de Vigo en el Santiago Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

Aunque la operación no será sencilla debido a las exigencias económicas del Real Madrid, el club verdiblanco es, por el momento, el mejor posicionado para hacerse con sus servicios. Fran García regresó al Santiago Bernabéu en 2023 procedente del Rayo Vallecano y tiene contrato hasta junio de 2027. Su compromiso siempre ha sido incuestionable, pero la llegada de Cucurella y la continuidad de Carreras reducen considerablemente sus opciones de protagonismo. Además, su salida podría dejar en las arcas blancas una cantidad cercana a los 10 o 15 millones de euros.

Mendy, en la cuerda floja

La situación de Ferland Mendy también es delicada. El francés cuenta con poco mercado debido a su historial de lesiones —más de 20 desde su llegada al Real Madrid— y a una ficha elevada, cercana a los 10 millones de euros brutos por temporada.

Actualmente, se encuentra lesionado tras ser operado en mayo de un grave desgarro en el tendón del recto femoral de la pierna derecha. Su regreso a los terrenos de juego no está previsto hasta noviembre, e incluso podría retrasarse más.

Por ello, el club estudia fórmulas para aligerar su masa salarial y facilitar una posible salida. Con la llegada de Cucurella y la continuidad de Carreras, el exceso de efectivos en el lateral izquierdo obliga al Real Madrid a tomar decisiones.