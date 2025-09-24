Carreras, el mejor fichaje del Madrid

Álvaro Carreras está sorprendiendo a todos por su rendimiento. El madridismo miraba su fichaje de soslayo, incluso como una pérdida de tiempo después de que el gallego abandonara La Fábrica por voluntad propia. Invertir 50 M€ de euros por recuperar a un canterano no convencía a nadie, pero ha necesitado un mes de competición para aclarar las dudas y ganarse a todos por un precio que parece hasta barato.

Como Fran y Mendy juntos

De los cuatro fichajes de este verano, al margen de los promocionados Gonzalo y Asencio, Carreras era el menos necesario y el que menos glamour arrastraba. Huijsen brillaba con España y convenció en el Mundial de Clubes; Alexander-Arnold no tenía nada que demostrar por su trayectoria en el Liverpool, y Mastantuono llegaba como la gran revelación del fútbol argentino. Los tres doblegaron en titulares al lateral del Benfica.

Álcaro Carreras durante el partido frente al Mallorca / EFE

Era el menos necesario de los fichajes teniendo a Mendy y a Fran García en la banda izquierda. Es cierto que ninguno de los dos son completos, más bien se complementan: Mendy es una roca defensiva y Fran una bala incansable por todo el carril. Sin embargo, Carreras ha demostrado en apenas seis partidos que tiene las mejores condiciones de sus dos compañeros.

La polivalencia juega a su favor

Xabi Alonso está encantado con el jugador. Tanto que solo lo ha quitado ocho minutos de los siete partidos que han disputado. Da lo mismo que Fran García fuera titular fijo durante el Mundial. Hizo un buen torneo y se ganó su continuidad después de los rumores que le señalaban como uno de los sacrificados en caso de que llegase Carreras. Pero demostró tener nivel para quedarse.

Carreras jugó de central / Agencias

Además, ante el Levante demostró otra gran calidad que tiene: su polivalencia. Los blancos salieron con defensa de tres en el Ciutat de Valencia y el gallego actuó como central zurdo, una posición que no se la habíamos visto antes en el Madrid, pero si en el Benfica y en el Manchester United.