Carreras y Mastantuono pierden crédito en vísperas del Clásico

Álvaro Carreras y Franco Mastantuono entraron con el pie derecho en el Real Madrid. Recién llegados, deslumbraron en sus primeros partidos defendiendo la zamarra blanca, pero el efecto se ha ido difuminando a medida que han pasado los partidos para volverse prescindible en una plantilla con tanta competencia.

Adaptación

Gustaron tanto que Xabi les concedió la titularidad sin dejar espacio al debate. Su mejor condición fue la pelea, su disposición al juego colectivo, adornado con pinceladas de calidad y su rápida adaptación. Ambos, han bajado sus prestaciones y empiezan a crear dudas en un equipo que tiene opciones de relevo en el banquillo.

La cuesta abajo de Carreras se inició en el derbi. Su partido fue un desastre, pasó de ser dueño absoluto del carril izquierdo a una autopista libre de obstáculos para los atléticos. Desde entonces, las dudas atenazan su fútbol. Ha perdido la confianza lo que cuestiona si es capaz de afrontar la presión para ser titular en un equipo como el Real Madrid.

Semana clave

Mastantuono sorprendió por su desfachatez. Con 18 años mostró una personalidad fuera de registro. Uno de esos jugadores que no se arruga por su firme carácter. Y todo aderezada con una buena zurda y habilidad en el uno contra uno. Xabi compró ese temperamento, un atributo que enriquece al grupo por su capacidad de sacrificio. Pero le está fallando lo más importante, el fútbol.

Los dos han ido a menos. Afrontan una semana con dos partidos en los que serán escrutados por un madridismo que empieza a dudar de ellos. Están perdiendo la batalla de la meritocracia. Carreras empieza a sentir el aliento de Fran García, que muestra una personalidad que se acerca a la de Mastantuono. Y detrás del inofensivo argentino hay cola para jugar en su puesto empezando por Brahim o Rodrygo.