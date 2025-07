Carreras, un lateral moderno para el Madrid

Álvaro Carreras llega al Real Madrid tras demostrar en el Benfica lo que no le dejaron en su etapa en el equipo blanco ni en el Manchester United, donde no pasó de jugar en los equipos filiales en los que también brilló. En la Liga portuguesa dejó constancia de sus condiciones para ser una de sus revelaciones apoyadas en su buen físico y llamar la atención no solo de los madridistas, sino de varios equipos que se interesaron por su situación.

Proyección ofensiva

Carreras está considerado uno de esos jugadores que encajan en las ideas del nuevo fútbol, que tiende a jugar con tres centrales. Guardadas las espaldas con esa línea de tres, el papel de los laterales adquiere una nueva dimensión. Se les da importancia máxima para ensanchar el campo y amenazar partiendo de una posición media de la defensa cuando el rival ataca por el frente contrario, y retrasar su posición cuando les atacan por su banda para alinearse con los tres zagueros.

El nuevo defensa blanco es zurdo, aunque también sabe utilizar la derecha. Es un jugador versátil, con calidad y dribling en carrera. Tiene visión de juego y es buen pasador, aunque debe mejorar la concentración al soltar el balón pensando en el desmarcarse y eso provoca algún error que debe pulir. Le gusta llegar al área rival para buscar el remate como pide Xabi Alonso a sus carrileros. Su tendencia de irse al ataque exige que le cubran la espalda (como a Fran) con un central rápido y un medio centro atento a sus subidas.

Cumple en defensa

Conduce el balón con velocidad, tiene habilidad técnica para salvar los obstáculos que encuentra y sabe asociarse con sus compañeros. Es valiente y destaca por su buen posicionamiento, suele encontrar pasillos por donde colarse. En defensa es posicional, es efectivo en la presión, de esos defensas considerados pesados cuando se pone, aunque también sabe cuándo debe guardar la posición para no ser sorprendido.

Es un lateral de garantías que ahora debe entender el entorno en el que va a moverse, rodeado de compañeros que pueden invadir su zona ante la movilidad que quiere Xabi Alonso en sus jugadores.

Debe acoplarse a su nuevo equipo, además de que tendrá la competencia de Mendy y Fran García, si el técnico decide que sigan los dos. Fran parte con cierta ventaja al conocer el método de Xabi Alonso tras el Mundial de Clubes y encajar bien en lo que le ha pedido el tolosarra.