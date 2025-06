Carreras, indignado con el Benfica

Álvaro Carreras nunca ha escondido su deseo de volver al Real Madrid, del que se fue hace cinco años para fichar por el United, que nunca le dio la oportunidad de jugar en el primer equipo. Tras jugador cedido en el Preston, Granada y Benfica, acabó destacando en el equipo portugués para llamar la atención de su ex equipo, que se lanzó a por su fichaje para reforzar la banda izquierda.

50 M€ o nada

Ejecutivos madridistas tantearon su disposición de volver, y cerraron un acuerdo pendiente de negociar con el Benfica. El club lisboeta puso resistencia desde el principio pese a que el United podría recuperarlo por 18 M€. Exigió su cláusula íntegra, 50 M€, ante los intentos blancos por rebajarla. Ante la necesidad de reforzar la banda, el Madrid aceptó todas las condiciones con la idea de cerrar el fichaje y sumarlo al equipo para el Mundial de Clubes.

Cuando todo parecía encarrilado, y cuando el Madrid estaba dispuesto a pagar los 50 millones de euros de su cláusula, el Benfica se descolgó pidiendo el pago a plazos para retenerlo hasta el 1 de julio, fecha en la que abrirá la opción de traspasarlo si el Real Madrid mantiene su propuesta. “No hemos llegado a un acuerdo con el Real Madrid. Carreras juega el Mundial de Clubes con nosotros y es jugador del Benfica”, explicó Rui Costa, presidente del club portugués.

Maniobra de Rui Costa

El jugador, por su parte, se sorprendió porque se veía reforzando el Madrid en Estados Unidos convencido de que todo estaba arreglado. Tras el anuncio de Rui Costa, Carreras se sintió defraudado y decepcionado con la maniobra de su club para obligarle a jugar el Mundial con ‘Las Águilas’. “Se siente engañado porque dio por hecho que el traspaso al Real Madrid estaba completamente hecho”, descubre Álvarez de Mon en su canal de ‘YouTube’.

El Benfica debuta esta noche ante Boca Juniors (00,00 h.) en el grupo C. Un partido importante donde se juega sus opciones de pasar después de la goleada del Bayern al Auckland (10-0). Bruno Lage, técnico del equipo luso cuenta con Carreras, fijo en el once, aunque su estado de ánimo después de lo ocurrido no parece el mejor tras la maniobra de su presidente para evitar que jugase el torneo con el Madrid, que era su deseo.