Carreras, Huijsen y Mastantuono: Los 170 millones más cuestionados del Madrid

Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono. Estos tres nombres debían ser los encargados de dar una nueva cara al Real Madrid tras el 'nadaplete' de la temporada pasada. Florentino organizó el verano con cuatro fichajes claves para reforzar posiciones que habían quedado muy cojas en el último año de Ancelotti, pero en el momento más importante de la temporada, el único importante fue Trent Alexander-Arnold. Los otros tres desaparecieron.

Las situaciones de los tres futbolistas han sido bastante similares. Los tres empezaron jugando bastante y dando un rendimiento ilusionante, sobre todo Carreras y Huijsen. Pero es muy curioso que, 'cuando las papas quemaban', Arbeloa no ha confiado en ninguno de ellos. Entre todos, el Madrid se gastó 173,5 millones de euros. Si le sumamos los 10 millones por adelantar el fichaje de Trent, nos queda la cuarta temporada con más gasto en traspasos en esta segunda etapa de Florentino Pérez, casi nada.

Evidentemente, los tres son jugadores muy jóvenes y con potencial, pero este verano se esperaba que tuvieran un impacto inmediato en el juego blanco. Algo que ha terminado provocando un malestar en la afición que ha sido muy duro contra los tres en redes sociales e incluso con sonoras pitadas en el Bernabéu.

Carreras se vino abajo al final de temporada

El caso de Álvaro Carreras es el más inesperado a estas alturas de temporada. El gallego arrancó a las mil maravillas, era un muro en defensa y mejoraba mucho a Fran García y al lesionado Mendy, pero en este final de curso se ha ido diluyendo hasta el punto de perder la titularidad por completo.

Luis Díaz, junto a Carreras, en el partido entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich / Kiko Huesca / EFE

Todo cambió en el mes de marzo. Carreras se perdió el encuentro ante el Celta por sanción y lo arrastró con una lesión que hizo que se perdiera la eliminatoria ante el Manchester City. En la vuelta llegó muy mermado y el buen nivel de Fran García y Mendy le dejó sin jugar en el Etihad.

A partir de ese momento, su nivel bajó drásticamente. Reapareció ante el Atlético, pero jugó ante el Mallorca y el Bayern los 90 minutos. Dos partidos que terminaron en derrota y con muy malas sensaciones. A partir de ese día en el Bernabéu no ha vuelto a jugar. Arbeloa ha demostrado que se fía mucho más de un Mendy al 50% que del gallego.

Mastantuono tiene un pie y medio fuera

Mastantuono ha tenido dos grandes oportunidades con el Madrid esta temporada. Llegó seguramente con demasiado 'hype', algo que no le ha jugado a favor. El Real Madrid quería su 'Lamine Yamal', pero con 18 años lo más normal es estar adaptándote a la élite. Lo de Lamine es uno entre un millón.

Mastantuono se marchó expulsado ante el Getafe / Agencias

Xabi Alonso le dio toda la confianza, lo jugó todo, pero no funcionó y dejó de jugar. Pasó exactamente lo mismo con la llegada de Arbeloa.

La situación del argentino ahora mismo está más fuera que dentro del Real Madrid. El jugador sabe que necesita jugar sin tanta presión encima para recuperar el gran nivel que demostró en River Plate y lo más normal es que salga cedido este verano. Tiene el ejemplo de Endrick o incluso Nico Paz para volver en unos años con fuerza al Bernabéu.

Huijsen no es el mismo

Huijsen es seguramente el jugador que más ha empeorado estos meses vestido de blanco. Llegó en el mejor momento de su corta carrera: titular con España y uno de los centrales más cotizados de Europa. En el Mundial de Clubes impresionó a todos con su capacidad de distribución y su delicadeza con la pelota. Nunca fue un central muy contundente, pero ahora mismo ya ni vemos esos desplazamientos que tanto deslumbraron a los blancos en verano.

Huijsen, contra el Sevilla en el Bernabéu / Associated Press/LaPresse / LAP

El central ha pasado de todo eso a ser una duda muy importante para el Mundial. El gran nivel de forma de Pubill, Eric Garcia o Mosquera deja al hispano-neerlandés al borde de lo que sería una gran decepción.

Jugar en el Real Madrid implica aguantar un nivel de presión muy alto. Huijsen no ha podido esta temporada; entre eso y algunos errores groseros, ha sido una de las principales dianas de la afición merengue cuando las cosas no han salido bien. Con la vuelta de Militao y el buen nivel de Rüdiger, ha perdido totalmente la titularidad.