Carreras, bajo el fuego cruzado entre Prestianni y Vinicius

Aunque desde el Real Madrid se afanen en repetir que la relación con el Benfica de Jose Mourinho se mantiene intacta después de lo acontecido en la ida de los playoffs de Champions, nada será igual después de la polémica que investiga la UEFA y hasta el gobierno de Portugal entre Prestianni y Vinicius. Un conflicto movido por una denuncia racista que desencadenó una batalla campal entre ambos equipos. En el medio, Álvaro Carreras, que ha vestido la elástica de ambos.

Ovación en Da Luz antes de la tormenta

"Tengo la sensación de poder jugar en el club más grande de España y del mundo pero también jugué en el mejor equipo de Portugal. La presión es diaria, pero a mí me gusta la presión y me siento bien. No sé si se mata, pero hay que tener una presión porque si no, no sería ese club que todo fan ve desde fuera”, decía el lateral gallego en la previa al duelo que terminaría con un gol de Trubin que inició una trilogía de enfrentamientos que se recordará. Por el fútbol y por lo que le rodea.

El post de Carreras apoyando a Vinicius. / IG

Carreras fue recibido con una ovación por el Estádio da Luz. El único de los componentes del Real Madrid que recibió el cariño de una grada hostil desde el principio con el conjunto blanco. Una temporada y media fue suficiente para que el carrilero se convirtiese en uno de los jugadores más queridos del Benfica, que intentó retenerle hasta que los deseos del futbolista y la cantidad que puso el club blanco sobre la mesa (50 millones) hicieron imposible la fuga. La misma que Carreras había hecho a Inglaterra tras estar tres temporadas en la cantera madridista.

"Carreras es un jugador de nivel top. En España se decía que era muy caro para el Madrid, pero ha salido barato. Sus primeros meses fueron complicados, pero ha evolucionado muchísimo. En su último año en el Benfica fue, para mí, el mejor jugador del equipo. Puede jugar por dentro y por fuera. Solo le falta mejorar en el balón parado y el remate. Tiene todo para ser uno de los mejores laterales de la próxima década", defiende Ricardo Cataluna, creador de El Mítico Benfica, espacio mediático dedicado al Benfica para el mundo hispanohablante.

Anuló a Prestianni, quien luego le reclamó

A Carreras, el conflicto desatado entre el Real Madrid y el Benfica tras el gol de Vinicius y los posteriores incidentes le hizo jugar bajo juego cruzado. El lateral intentó mediar en alguna de las disputas que se dieron en el campo. Es más, fue reclamado por Prestianni después de lo sucedido, quien le llamó insistentemente "Álvaro, Álvaro". Un momento que se ha viralizado dentro del cruce de versiones que existen sobre un tormentoso momento que rompió la eliminatoria.

Los compañeros de Vinicius hablaron con él, que se había refugiado en el banquillo. Finalmente, el partido se retomó tras más de diez minutos parado por la activación del protocolo antirracista. Si el Real Madrid hubiese decidido no seguir jugando, el duelo habría entrado en un limbo legal en el que hasta podría perder el partido si el árbitro no tomase la decisión final. Carreras fue uno de los primeros en reaccionar a lo sucedido, poniéndole un mensaje a Vinicius en redes con una foto abrazados: "Estamos juntos, hermano".

A pesar de lo vivido, Carreras quiso tener un gesto con la que fue su afición hasta el año pasado, regalándoles la camiseta. Lo hizo después de cuajar un gran partido tras anular, precisamente, a Prestianni, al que conoce bien, porque compartió vestuario con la campaña y media que estuvo en Lisboa. Su papel como mediador volverá a ser fundamental en un duelo de vuelta (miércoles, 25, 21:00 horas), que se espera cargado de tensión.

Según Mourinho, el lateral gallego fue uno de los "protegidos" por Letexier, puesto que era uno de los apercibidos por sanción. Con la lesión reciente de Cucurella, al gallego se le han abierto las puertas de la selección, por eso que en partidos de alta gama como esta eliminatoria de Champions se jugará estar al otro lado del teléfono con Luis de la Fuente.