Carreras brilla en defensa y salva al Madrid

Álvaro Carreras ha llegado al Real Madrid para hacerse dueño de la banda izquierda. Desde la marcha de Marcelo, el equipo blanco no ha encontrado un relevo que hiciera olvidar al brasileño, que fue capaz de sustituir a Roberto Carlos. El Madrid ha tenido problemas en ese perfil desde entonces, con dos jugadores que juntos harían el lateral buscado: la rocosidad defensiva de Mendy y la proyección ofensiva de Fran García.

Encaja como un guante

El defensa gallego ha jugado completos los tres partidos de Liga, 270 minutos, y lo ha hecho con apenas 20 días de preparación y adaptación al equipo y a sus nuevos compañeros. Encaja como un guante en lo que Xabi Alonso necesita para ejecutar sus esquemas, un lateral largo que defienda bien: “Le seguía ya y estaba muy contento de que llegase. Conoce la casa y esperas que eso sea bueno, pero su nivel es extraordinario. Hace casi todo bien. Es una gran incorporación, de presente y de futuro”.

El partido de Carreras fue bueno en defensa, el primero en el que mostró sus condiciones ante un rival más valiente que los dos anteriores. La acción más destacada definió su partido. Con 2-1 y el Madrid pasando apuros, salvó un gol de Samu Costa de manera espectacular lo que sirvió para firmar su actuación. En ataque, estuvo tímido con un Vinícius que no le dejó espacios para profundizar y le obligaba a cortas por dentro. Intentó penetrar por ahí, pero sin acierto.

Buenas estadísticas en defensa

Fue el jugador del Madrid que dio más toques de balón, 77, el que más controles hizo, 55, y el que más pases dio, 62. Esto define su actividad y permanente contacto con el juego. A esto sumó cuatro disparos bloqueados a los atacantes del Mallorca, incluido ese gol salvado y ser el jugador que robó el balón para lanzar el contraataque que acabó en el 2-1 definitivo obra de Vinícius.

"Lo prometí desde el día que firmé aquí. Me voy a dejar todo y aporto mi granito al equipo", dijo, para expresar su satisfacción por salvar al equipo del empate: “Aquí estoy supercontento, lo importante eran los tres puntos". A sus 22 años Carreras ha vuelto a casa y el Real Madrid ha encontrado en un jugador formado en La Fábrica lo que venía buscando desde que Marcelo se fue, aunque para recuperarlo haya tenido que pagar 50 millones de euros.