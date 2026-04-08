Carreras, 50 millones mal invertidos

Álvaro Carreras fue la solución elegida por el Real Madrid para fortalecer la banda izquierda. Mendy y Fran García, dos perfiles muy diferentes, no acababan de convencer y el club decidió pagar 50 millones de euros al Benfica para fichar a un jugador que pasó por la cantera, pero que eligió irse al ver que tenía pocas opciones de dar el salto al primer equipo.

El eslabón débil

Carreras es titular habitual. Ha jugado 35 de titular de los 47 partidos de su equipo, pero no acaba de consolidarse. Su rendimiento es irregular. Alterna buenos partidos con actuaciones impropias de un jugador de un equipo aspirante. Sufre demasiado cuando el rival centra su potencia por la banda que él defiende.

Ante el Bayern, volvió a ser el eslabón débil de la defensa blanca. Fue un juguete en manos de Olise, que le rompió demasiadas veces. No es la primera vez que la capacidad defensiva de Carreras queda en evidencia. La demostración de sus carencias es que Arbeloa y el entorno blanco rezan en recuperar a Mendy para el encuentro de vuelta ante el Bayern.

No mejora a Mendy y Fran

Hay voces que, incluso, piden a Fran García antes que a Carreras en caso de que el lateral francés no llegue al partido de vuelta del próximo miércoles en Múnich. La conclusión es que aquella inversión de 50 millones para mejorar a Mendy y Fran García en el lateral izquierdo resulta papel mojado. Carreras no convence, es más débil defendiendo que Mendy y menos incisivo atacando que Fran García.

La prensa internacional se centra en sus debilidades para explicar la contundencia ofensiva del Bayern en el Bernabéu. ‘L’Equipe’ lo explica así: “Hemos perdido la cuenta de cuántas veces Olise lo superó en velocidad y lo dejó aturdido... Fue responsable de la pérdida de balón que derivó en el gol de Kane (minuto 46)...”.

Pesadilla Olise

Nasri, exfutbolista franco-argelino, también se acordó de Carreras en ‘Canal+ Francia’. “Esta noche es capaz de gritar el nombre de Olise mientras duerme. Carreras va a tener pesadillas por eso”. ‘Sky Sport’ también se centró en lateral blanco: “La imagen que lo resume todo fue la de Carreras mirando alrededor en busca de ayuda. Ninguna llegó. No podía esperar a lidiar con Olise solo”.

No es la primera vez que el defensa gallego es el principal señalado del equipo. Es poco disciplinado guardando su posición al irse al ataque alegremente, lo contrario que Mendy; y cuando sube, rara vez llega a la línea de fondo como hace Fran García le pasen o no el balón. Su fama le llega por tomarle la medida a Lamine Yamal en su etapa en el Benfica, aunque en el Madrid parece que le cuesta bastante más anular al delantero del Barcelona.