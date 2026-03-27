Carpetazo al recurso del Madrid: Valverde no jugará en Mallorca

El Tribunal de Apelación ha desestimado el recurso presentado por el Real Madrid en relación a la sanción de un partido que pesaba sobre Valverde tras su patada a Baena en el derbi madrileño. El organismo considera que no hay elementos nuevos suficientes para modificar una resolución inicial que ya fue inferior a lo previsto. Antecedentes como el de Sancet o Virgili apuntaban a una sanción de dos encuentros.

El Madrid reclamó un "error material manifiesto"

De este modo, el uruguayo no podrá estar en Mallorca el próximo sábado, 4 de abril. El Real Madrid defendía la existencia de "error material manifiesto" en el acta arbitral de Munuera Montero, donde se hablaba de la distancia del uruguayo al balón, pero el Comité ha sido tajante: las imágenes no contradicen el relato del colegiado. Aunque sí el procedimiento que ha terminado con la penalización de un solo encuentro.

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"El club recurrente alega que el acta arbitral incurre en error material manifiesto al afirmar que la acción se produjo 'sin estar a distancia de ser jugado'. Asimismo, alega falta de coherencia entre los hechos declarados probados y la calificación jurídica que se realiza de los mismos en la resolución del Comité de Disciplina que incurre, por tanto, en una contradicción frontal al sostener al mismo tiempo que el relato arbitral permanece incólume y, a la vez, que la acción se produjo con ocasión del juego", recoge la resolución, en la el club blanco se basó en la diferencia de criterio anteriormente comentada.

En su resolución, el Comité de Apelación se refiere a la resolución de Disciplina, por el que se da por bueno el criterio utilizado por Munuera Montero en el derbi madrileño, por lo que evita retirarle la roja a Valverde. "El ámbito del recurso de apelación interpuesto habrá de limitarse exclusivamente a enjuiciar si existen elementos probatorios capaces de desvirtuar el relato del acta respecto de los hechos subsumidos en el tipo de infracción del que se derivan las consecuencias disciplinarias impuestas por el Comité de Disciplina", recuerda la resolución que niega el recurso del Real Madrid.

Apelación reconoce la distancia al balón de la acción

Por tanto, en la resolución de la sanción hay un espíritu por defender al árbitro como "la autoridad deportiva única e inapelable en el orden técnico para dirigir los partidos, que justificará y ofrecerá la fundamentación de las decisiones disciplinarias adoptadas durante el transcurso del encuentro a través de la redacción de un acta". En el caso de Valverde, a la vista de la documentación y de la prueba videográfica que obraba en el expediente, a juicio del Comité "no puede calificarse de imposible o de error flagrante la interpretación que hace el árbitro al señalar en el acta que el jugador sancionado propinó una patada a un adversario, sin estar el balón a distancia de ser jugado, empleando fuerza excesiva".

El Larguero

Por ello, tras analizar la prueba videográfica aportada por el Real Madrid, este Comité considera que "no se desvirtúa en modo alguno el contenido del acta arbitral, cuya presunción de veracidad y principio de invariabilidad prevalecen por encima de las manifestaciones y consideraciones efectuadas por el recurrente". En el final de la resolución, Apelación reconoce que "es cierto que el balón no estaba a distancia de ser jugado en el momento concreto del golpeo", en contra de la teoría del conjunto blanco, que a través de todos sus canales y portavoces consideró injusta la roja. Lo mismo que el entorno del futbolista, quien confiaba en un indulto que no ha sido concedido.