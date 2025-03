Las carpetas del Real Madrid: promesas de oro, minutos de bronce

El Real Madrid es uno de los equipos con mejor plantilla del mundo. Los blancos tienen a varios de los mejores jugadores del mundo, algo positivo para Ancelotti, pero negativo para algunas jóvenes promesas del equipo blanco. En un combinado plagado de estrellas, los minutos van muy caros y algunos futbolistas tienen el riesgo de quedarse estancados por no jugar.

Hay tres jugadores en la plantilla blanca en peligro: Arda Güler, Endrick y Eduardo Camavinga. Cada uno, por diferentes motivos, no están consiguiendo asentarse y sus minutos de juego son más escasos de lo esperado a principios de temporada.

Endrick pide a gritos más minutos

El Real Madrid fichó a Endrick en diciembre del 2022 por unos 50 millones de euros entre fijos y variables, aunque su llegada a la capital se demoró hasta este verano con los 18 años ya cumplidos. A pesar de su corta edad, el brasileño ya había demostrado que estaba hecho para grandes escenarios, como cuando marcó en Wembley para convertirse en el jugador más joven en anotar con Brasil desde Ronaldo Nazario en el 1994.

Le costó arrancar, pero se estrenó con gol en sus primeros cinco minutos oficiales con la camiseta blanca ante el Valladolid. Su primer y único gol en LaLiga. Precisamente, en la competición doméstica nos encontramos sus peores registros. Tan solo ha jugado un 4% de los minutos en los 28 partidos de Liga y nunca ha sido titular. El brasileño tiene por delante a los tres inamovibles Vinicius, Mbappé y Rodrygo y a un Brahim Díaz que también le tiene la partida ganada.

El jovencísimo jugador necesita jugar, porque cuando lo hace con continuidad se nota en el terreno de juego. La Copa del Rey ha sido el campo de pruebas para Ancelotti y Endrick lo ha jugado prácticamente todo. Cuatro partidos, cuatro goles y las semifinales prácticamente encarriladas ante la Real Sociedad.

Endrick y Arda Güler celebran un gol junto a Rodrygo / Pablo Garcia / AP

Pero en los momentos importantes parece que el italiano no termina de confiar en Endrick. Algo que afecta a la confianza del brasileño. En la vuelta de Champions ante el Atlético entró en la segunda parte de la prórroga y no se atrevió a tirar un penalti, tal y como confirmó Ancelotti en rueda de prensa. Además, también le costó la convocatoria con la canarinha, aunque terminó entrando por la lesión de Neymar.

Güler, ¿otro caso Ødegaard?

El caso de Arda Güler es diferente al de Endrick, ya que el turco sí que tuvo más oportunidades a principio de temporada. De hecho, el centrocampista ha jugado 1.088 minutos, 600 más que el brasileño, pero no los ha aprovechado tan bien.

La pregunta es clara: ¿se merece más minutos o lo mejor para él sería salir cedido? Viendo su situación actual, cuesta imaginar que vaya a tener un rol importante en los meses decisivos de la temporada. Desde febrero, ha desaparecido en los partidos, perdiéndose nueve encuentros y siendo titular solo en dos de Copa del Rey. Parece que Ancelotti ha dejado de contar con él cuando los títulos están en juego.

Ancelotti da órdenes a Güler con cara de pocos amigos / Efe

Su situación preocupa incluso en la selección turca. Vincenzo Montella ha intentado motivarlo, asegurándole minutos con Turquía para evitar que su progresión se frene en seco. Pero la realidad es que en el Madrid lo tiene complicado. Además, su entrenador no termina de estar conforme con su entorno.

Si la situación no cambia, una cesión en verano no parece descabellada. Con minutos y confianza en otro equipo, podría volver más hecho. La calidad la tiene y la ha demostrado en el pasado, pero ahora mismo no parece tener el espacio necesario en el Madrid para demostrarlo. De hecho, a los aficionados del Real Madrid les preocupa que Güler termine siguiendo los mismos pasos que Martin Ødegaard.

Camavinga no convence

La temporada de Camavinga no está siendo la mejor de su carrera, de hecho, ha perdido la confianza de su entrenador. El francés solo ha jugado un 31% de minutos en Liga, un dato condicionado por las tres lesiones que ha sufrido esta temporada. En total se ha perdido 24 encuentros este curso en todas las competiciones, 13 de ellos en Liga.

Sin embargo, en el derbi contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Camavinga mostró signos de recuperación. Su actuación fue sólida tanto en defensa como en ataque, con una precisión de pase del 96,8% y Ancelotti elogió su desempeño, lo que podría indicar una oportunidad para que el francés recupere protagonismo en el equipo, especialmente ante la baja de Ferland Mendy, que podría abrirle espacio en la alineación titular en el lateral izquierdo.

Camavinga ante el Villarreal / Ana Escobar / EFE

La temporada, que se perfilaba como la de su consagración tras la salida de Toni Kroos, se ha convertido en un desafío para Camavinga. Las lesiones y la competencia interna han frenado su progresión, aunque su caso parece diferente del de Endrick y Güler, ya que el francés tiene el beneplácito de su entrenador.

¿Xabi Alonso puede ser la solución?

Carlo Ancelotti es un entrenador que históricamente ha apostado por jugadores experimentados y ha sido más conservador en la gestión del talento joven. Si bien en el Real Madrid ha dado minutos a futbolistas como Jude Bellingham o Vinicius, estos llegaron a sus manos con experiencia en la élite y con un rol protagónico casi inmediato.

Cuando ha tenido que decidir y apostar por jóvenes sin tanta experiencia le ha costado. Por ejemplo con Asencio, al que sentaba cada vez que uno de sus centrales 'a priori' titulares se recuperaba, sin importar el nivel de Alaba o Militao ni su estado físico.

Xabi Alonso con Florian Wirtz y Frimpong / AGENCIAS

La esperanza de estos jugadores podría estar en Xabi Alonso, la principal opción blanca para sustituir al italiano, ha demostrado en el Bayer Leverkusen un enfoque totalmente distinto, apostando por la juventud y potenciando a varios futbolistas en crecimiento. Bajo su dirección, jugadores como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong o Piero Hincapié han tenido un papel fundamental en el éxito del equipo. Por lo que si se confirma su llegada a Chamartín podría ser un soplo de aire fresco para varios jugadores blancos.