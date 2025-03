Las carpetas del Real Madrid: ¿Obligados a vender una estrella este verano?

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid fue la culminación del nuevo proyecto galáctico de Florentino Pérez.

El presidente había perseguido la llegada del francés durante más de un lustro y su fichaje completaba la constelación de estrellas de la que ya formaban parte Vinicius Jr, Jude Bellingham, Rodrygo Goes, Thibaut Courtois o Fede Valverde.

Todos ellos futbolistas que estaban o están considerados entre los mejores del mundo en su posición, a los que podríamos unir a Carvajal o Militao de no ser por sus lesiones.

Vinicius Jr y Kylian Mbappé, en un partido del Madrid / ANDREU ESTEBAN / EFE

La llegada de Mbappé abría, sin embargo, otras incógnitas. ¿Podrían jugar juntos todos los cracks? ¿Se entenderían? ¿Habría algún problema de egos?

Un Madrid de galácticos

Ancelotti tiene claro que, para él, no solo pueden sino que deben jugar juntos. El italiano está dispuesto a plantear un sistema arriesgado con tal de lograrlo, especialmente teniendo en cuenta el poco compromiso defensivo de algunos futbolistas de la zona de arriba.

No obstante, esta temporada ya ha demostrado que juntarlos no es sinónimo de un gran fútbol, al menos no de manera continuada.

Incluso se ha visto como algunos brillan más con la ausencia de otros compañeros. Es el caso de Vinicius y Mbappé, que a pesar de buscarse tienen más espacio para realizar su fútbol cuando el otro falta.

También es el caso de Rodrygo Goes, que cuando ha podido actuar por banda izquierda se ha mostrado determinante como el que más. Por su parte, Bellingham ha visto su fútbol atado a un despliegue exhausto para poder paliar el poco trabajo de algunos de sus compañeros.

Un futuro incierto

Al margen de las cuestiones futbolísticas, la posible venta de una de las estrellas del Real Madrid tiene otras claves a su alrededor.

En primer lugar, el ego de los jugadores. Más allá de que todos han demostrado compañerismo entre ellos y no se han producido problemas por este tema, no cabe duda que todos ellos sueñan con ser el mejor jugador del mundo, algo que será difícil mientras estén en el mismo equipo.

Rodrygo (Real Madrid) celebrando un gol con el gesto característico de John Cena. / EFE

Rodrygo ha pedido en muchas ocasiones continuidad y equipos de la Premier League apostarían por convertir al brasileño en una primera espada, un estatus que parece que nunca le llegará en el Real Madrid.

El otro jugador que podría salir en algún momento es Vinicius Jr. A pesar de sus deseos de querer renovar, el brasileño quiere hacerlo con el mismo rango contractual que Mbappé, algo que el Madrid no tiene tan claro. El insistente interés de Arabia Saudí empuja con fuerza y el culebrón podría volver este verano si el equipo blanco no cierra la renovación antes.

Todo hace indicar que el futuro del Real Madrid gira más en torno a Bellingham y Mbappé que alrededor de los dos futbolistas brasileños. Tocará ver si Rodrygo y Vinicius aceptan eso o si, por el contrario, alguno de ellos toma la decisión de salir del equipo blanco. Este verano puede ser muy importante para resolver esta carpeta.