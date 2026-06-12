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REAL MADRID

Caroline Weir, máxima goleadora histórica del Real Madrid, no seguirá en el club

La centrocampista escocesa se despide del club blanco tras cuatro temporadas, siendo la máxima goleadora histórica con 63 tantos

Caroline Weir, jugadora del Real Madrid

Caroline Weir, jugadora del Real Madrid / Real Madrid

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EFE

Madrid

La centrocampista escocesa Caroline Weir no seguirá en el Real Madrid, club del que es la máxima goleadora histórica con 63 tantos, a partir de la próxima temporada, según ha hecho oficial el club blanco, quien en un comunicado le transmite "su agradecimiento y su cariño" por todo lo que ha aportado desde su llegada en el año 2022.

"El Real Madrid le quiere transmitir su agradecimiento y su cariño por todo lo que ha aportado a nuestro club y por su profesionalidad, su compromiso y su trabajo durante estas cuatro temporadas. El Real Madrid, que siempre será su casa, le desea mucha suerte a ella y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida", señala en el texto publicado en su página web oficial, el cual acompaña de un vídeo con sus mejores momentos.

Weir se marcha de la entidad con 125 partidos oficiales a sus espaldas marcando más goles, y, al mismo tiempo, repartiendo más asistencias que nadie. Todo ello a pesar de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda el 26 de septiembre del 2023 durante un encuentro de su selección frente a Bélgica.

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Esa grave lesión la obligó a estar casi un año parada y su retorno no se produjo hasta el 6 de septiembre del 2024, ya con la camiseta del Real Madrid, en un enfrentamiento de la Liga F contra el Espanyol en el que transformó un doblete como parte de una victoria por 0-5 de las suyas.

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