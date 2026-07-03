¿Qué fue de Carlos Queiroz? El seleccionador mundial que enamoró a Valdano, desafió a Florentino y declaró la guerra a Beckham

Carlos Queiroz (Nampula, Mozambique -antes África Oriental Portuguesa-, 1953) forma parte de una estirpe singular. La de los especialistas en selecciones. Es uno de los pocos técnicos que ha dirigido en los cinco continentes. Ha sido entrenador hasta en nueve combinados nacionales, algo que nadie más ha hecho. Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Catar, Omán y Ghana, a la que comanda en el Mundial de Estados Unidos. Frente a los ocho del serbio Bora Milutinović, ya retirado.

"¿Puedes venir mañana al Madrid?"

Fue asistente de Sir Alex Ferguson en el Manchester United, pero, a nivel de clubes, como entrenador principal, su desempeño no fue el esperado. La fracasada temporada 2003/2004 en el Real Madrid le hizo reconsiderar esta faceta. Queiroz asumió el reto dejando atrás una vinculación con el escocés que retomaría tras el fracasado proyecto de un Real Madrid que, como en la pasada temporada, vivió un motín a bordo después de la Liga ganada en la 2002/2003. Una rebelión que terminó con la ejecución de Vicente del Bosque por parte de Florentino, quien también se llevó por delante a Fernando Hierro, capitán por aquel entonces. Como curiosidad, ambos nombres estuvieron vinculados a la candidatura de Enrique Riquelme, candidato opositor al máximo mandatario blanco.

Jorge Valdano (2d), director general deportivo del Real Madrid, durante la presentación del nuevo cuerpo técnico del primer equipo compuesto por el portugués Carlos Queiroz (2i), entrenador; su compatriota Jose Peseiro (d), segundo entrenador, y el italiano Valter di Salvo (i), preparador físico del conjunto blanco. / EMILIO NARANJO / EFE

El tiempo le mostraría a Florentino que Queiroz no era la solución que le había vendido Jorge Valdano, por aquel entonces director general del conjunto blanco. El argentino se había enamorado de Queiroz en 1994, cuando se enfrentó, como entrenador del Real Madrid, al Sporting de Portugal que dirigía el portugués y donde despuntaba Luís Figo, uno de los pocos que le ayudaría en aquel vestuario de Galácticos. El deseo por Queiroz del argentino se haría mayor si cabe en el cruce de Champions de 2003 contra el Manchester United.

El lunes llamé a Carlos y le pregunté: '¿Estarías en disposición de venir algún día al Madrid?'. Él me contestó que sí. Entonces le dije: '¿Y si ese día fuera hoy?'. 'Con problemas, pero sí', me dijo Jorge Valdano — Sobre el fichaje de Queiroz en 2003

"El lunes llamé a Carlos y le pregunté: '¿Estarías en disposición de venir algún día al Madrid?'. Él me contestó que sí. Entonces le dije: '¿Y si ese día fuera hoy?'. 'Con problemas, pero sí', me dijo". Ese fue el diálogo confesado por Valdano en la presentación de un Queiroz que sintió el peso de un banquillo eléctrico desde el primer día. Fue la demostración del fracaso tantas veces repetido en el Bernabéu. El método del entrenador nunca puede superar a la gestión de una institución movida por los egos del camarote.

Las tres 'M' que condenaron a Queiroz

Queiroz apenas pudo ganarle la Supercopa al Mallorca. En la Copa del Rey sufrió la remontada del Real Zaragoza en la final. En Liga terminó cuarto, con 70 puntos, y en la Champions cayó en cuartos, eliminado por el Mónaco de Morientes, al que citaría en su resumen de por qué fracasó en la casa blanca. “Hubo tres pecados mortales cuando estuve en el Real Madrid. Los de las tres M: Milito, Makelele y Morientes. Esos tres pecados mortales costaron tres o cuatro entrenadores después de mi etapa y muchos millones de euros para reconstruir el Madrid. Estos tres pecados marcaron la historia”, analizó.

No supo que Fernando Morientes había sido cedido al Mónaco hasta que habló con él. Pidió, sin éxito, el fichaje de Gabriel Milito. Encontró las mismas negativas con Luizão y Pepe, entonces en el Marítimo. Y, sobre todo, vio cómo Makelele salía del club porque “no vendía camisetas”. Un movimiento que también se hizo para facilitar el encaje de David Beckham, quien se quedó a cuadros cuando vio entrar a Queiroz por el vestuario. El inglés, el gran fichaje mediático de la época, fue anunciado el 17 de junio de 2003, apenas unos días antes de que el Madrid comunicase que no renovaría a Del Bosque.

Carlos Queiroz y Claude Makelele, antes de que el francés abandonase el Real Madrid en el mercado de verano de 2003. / PACO CAMPOS / EFE

"No conocía de nada a Carlos Queiroz y tampoco entendía por qué el club le había elegido como segundo entrenador del Manchester United. Desde el primer momento no conecté con él”, confesaría Beckham en su documental de Netflix. El rencor era mutuo. "En 2003, jugadores como David ya no solo jugaban al fútbol; eran empresas. Era una lucha entre lo que ocurría dentro y fuera del campo. En ese periodo, el negocio se metió en el terreno de juego. Siempre tenía una excusa: cuando fracasó en el Mundial de Corea y cuando fracasó en la Eurocopa de Portugal…”, llegó a decir su antiguo entrenador, quien siempre ha recordado con amargura su temporada en el Real Madrid.

Irán, su experiencia más larga

Como le sucedió recientemente a Xabi Alonso -y otros antes que él-, Queiroz no se sintió validado por Florentino, quien siempre ha entendido a los entrenadores como un peaje a pagar. "Las cosas empezaron mal. Yo dije que un Ferrari sin una rueda tiene problemas, por lo menos en las curvas. Pero Florentino no quiso entender las cosas y al final yo pagué el pato. Es una persona fantástica, pero cuando empieza a pensar que sabe mucho de fútbol comete errores como los entrenadores”, se desquitaba en 2016, cuando dirigía a Irán, en la que fue su etapa más larga en un equipo.

David Beckham y Carlos Queiroz, durante la gira asiática del Real Madrid en 2003. / Paco Campos / EFE

Hoy Queiroz sigue al pie del cañón en el fútbol internacional. Su mayor legado llegó en el fútbol base, donde conquistó los Mundiales sub-20 de 1989 y 1991 con Portugal y dio forma a la célebre Generación de Oro de Luís Figo, Rui Costa, Fernando Couto o João Pinto. Ya en la élite, ha dirigido cinco Copas del Mundo consecutivas —Portugal 2010, Irán 2014, Irán 2018, Irán 2022 y Ghana 2026—, un registro reservado a un puñado de técnicos.

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Su mejor actuación en un Mundial absoluto fue alcanzar los octavos de final con Portugal en 2010, mientras que con Irán firmó una de las actuaciones más competitivas de la historia del país en Rusia 2018, quedándose a un solo gol de lograr una clasificación inédita para las eliminatorias tras plantar cara a España y Portugal. Con Ghana, además, ha vuelto a superar la fase de grupos en 2026, consolidando una carrera marcada más por la regularidad y la capacidad para hacer competitivas a selecciones emergentes que por los grandes títulos absolutos.