Carlos Herrera, sobre la polémica protagonizada por los tres jugadores del Real Madrid: "Todos somos caballas y todos somos caballas menos Mbappé, Vinicius y Konaté"

No había empezado el partido entre el Elche y el Real Madrid y la polémica ya estaba más que servida, después de que Kylian Mbappé, Vinicius Junior e Ibrahima Konaté decidiesen salir con la camiseta de 'Todos somos Caballas' en apoyo a Ceuta, pero los tres futbolistas no llegaron a mostrar el mensaje completo, algo que no pasó desapercibido.

El gesto de ambos futbolistas del Real Madrid están dando mucho de qué hablar, y una de las personas que quiso compartir su punto de vista al respecto fue el locutor de radio de Carlos Herrera, quien se mostró completamente indignado.

"Todos somos caballas y todos somos caballas menos Mbappé, Vinicius y Konaté", empezó diciendo.

"Estos tres majaderos que ayer se remangaron la camiseta para que no se viera el mensaje de 'Todos somos Caballas' sabrán por qué lo hacen... no sé si es porque están por la invasión de Ceuta o porque directamente son cretinos. No desprecié esta segunda posibilidad", argumentó en la Cadena COPE.

El presentador recordó que esta iniciativa es privada y está organizada por unos empresarios valencianos. LaLiga y algunos equipos de la competición, como el Real Betis y el Villarreal, la han apoyado, aunque otros no lo han hecho.

Ez Abde lució una camiseta con el lema 'Todos Somos Caballas' / X

Puso el ejemplo del equipo de Hansi Flick: "El Barça no la sacó, la va a sacar el Barça, hombre. Pero ¿alguien piensa que el Barça, la directiva del Barça y los jugadores no tienen nada que ver? La directiva del Barça va a estar con Ceuta, con los caballas... Pues importan los caballas, bueno".

El presentador de la Cadena COPE no dudó en reconocer que "ponerte o no la camiseta es una decisión personal, ya que cada uno es libre, pero quedarte a medias es hacer el ridículo sobre todo cuando sabes que toda España está mirando y que representas al Real Madrid, que como institución decidió apoyar esa causa".

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"Luego habría que ver si estos tres bobos saben de qué va el asunto de Ceuta, que supongo que sí, porque en fin, verán televisión, escucharán radio, leerán periódicos. Veremos si les importa lo más mínimo si alguien les ha explicado el lema de la camiseta, vaya usted a saber", concluyó.