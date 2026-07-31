Carlos Espí ya tiene sueldo de Champions: cobrará 8 veces más con el Madrid

Carlos Espí acaba de firmar su ascenso a la élite tras fichar por el Real Madrid. El delantero valenciano deja el Levante para incorporarse al club que más ingresos genera y que ahora dirige José Mourinho.

El cambio va mucho más allá de un simple traspaso, ya que Espí pasa de un equipo cuyo principal objetivo es la permanencia en Primera División a otro en el que la obligación cada temporada es pelear por todos los títulos en juego.

Esta decisión también se reflejará en su cartera. En apenas unas horas, el atacante valenciano ha dejado atrás un sueldo de 420.000 euros para firmar por el Real Madrid con un salario de 3,36 millones de euros brutos anuales garantizados durante las próximas cinco temporadas.

Lluvia de millones con un precio a pagar

Esta lluvia de millones no llega sin nada a cambio. Y es que Espí ha cambiado la tranquilidad de Valencia por un escenario en el que ahora todos los ojos estarán puestos sobre él. En el Santiago Bernabéu, los fallos se pagan caros.

Mourinho hereda un vestuario repleto de grandes estrellas individuales y necesita encontrar el equilibrio colectivo. En ese contexto, el técnico portugués ha apostado por perfiles diferentes como el de Carlos Espí para dar forma a su nuevo Real Madrid.

Tal y como han informado ambos clubes en el comunicado oficial, el Real Madrid CF y el Levante UD han acordado el traspaso del jugador para las próximas cinco temporadas, con contrato hasta el 30 de junio de 2031.

Ya tiene sueldo de Champions

Carlos Espí ha multiplicado por ocho su salario bruto anual tras la ejecución de su cláusula de rescisión de 25 millones de euros por parte del Real Madrid, pasando a tener un sueldo de Champions. Este salto astronómico sitúa sus ingresos mensuales brutos en 280.000 euros.

Unas cifras que convierten al ariete en la segunda mayor venta histórica del club de Orriols y en la venta más cara jamás realizada de un futbolista formado en su cantera.

"Su traspaso supone una operación de enorme relevancia para el Levante UD, ya que se convierte en la mayor venta de un futbolista procedente de la Cantera Granota en la historia de la entidad, un reflejo del crecimiento del jugador y del excelente trabajo realizado en la formación de talento en la Ciudad Deportiva", tal y como confirmó el Levante en el comunicado del traspaso de su jugador.

A sus 21 años, Espí ha sido una pieza clave en el ascenso del Levante UD a la máxima categoría. En su etapa levantinista, el joven ha jugado tres temporadas y ha disputado 66 partidos, en los que ha marcado 20 goles.

Proyección impresionante

Es un jugador que ha demostrado una gran proyección. Llegó como juvenil, debutó en 2024 y, en la pasada temporada, fue designado mejor jugador sub-23 de la Liga. Además, es internacional sub-19 y sub-20 con España y ahora es el nuevo fichaje del Real Madrid.

Mourinho ha fichado a Carlos Espí para ocupar el hueco de Gonzalo García Torres, quien se marchó traspasado al Fulham de la Premier League, equipo que ahora dirige un viejo conocido del club blanco, Álvaro Arbeloa.

Además del cambio de perfiles futbolísticos, el Real Madrid ha logrado salir ganando en esta operación, llegando a generar un beneficio económico neto de unos 20 millones de euros.

La gran diferencia que supone este fichaje

Mientras que para un equipo esta supone la mayor venta de su historia, al otro le ha servido para reforzar su plantilla sin realizar un gran desembolso. El Real Madrid cerró las cuentas de la pasada temporada encadenando 26 ejercicios consecutivos con beneficios.

Una parte importante de sus ingresos recae en los 363 millones de euros que genera directamente el nuevo Estadio Santiago Bernabéu y en los 539 millones de euros procedentes del área de marketing.

Por su lado, el Levante vive otra realidad mientras arrastra las consecuencias financieras de su etapa en la categoría de plata, cerrando el año con unos números rojos de 14,1 millones de euros.

No obstante, el club ya activó un Plan de Reestructuración y, gracias al regreso a Primera y a ventas como la de Carlos Espí, proyecta un beneficio de 18 millones de euros para el ejercicio actual.

Espí afronta una nueva dinámica futbolística y un escenario que le exigirá al máximo. El valenciano encara el reto de hacerse un hueco entre un equipo de 'galácticos' para aportar su esencia granota.