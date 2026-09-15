Carlos Espí, el 'salvavidas' de Mourinho

Carlos Espí volvió a salvar al Real Madrid cuando más lo necesitaba. El delantero valenciano apareció en el descuento para darle la victoria al conjunto de José Mourinho ante el Elche, después de que el equipo blanco dejara escapar una ventaja de dos goles y permitiera que el conjunto ilicitano empatara el encuentro.

El Madrid se fue apagando con el paso de los minutos y los cambios terminaron de cambiar el guion del partido. La salida de Güler dejó al equipo sin control en el centro del campo y permitió al Elche crecer hasta encontrar el empate. Con el 2-2, el conjunto de Mourinho estaba contra las cuerdas y necesitaba una aparición individual para evitar el desastre.

Y ahí apareció Espí. El delantero había entrado en el minuto 86 tras el 2-2 y, ya en el descuento, aprovechó una gran acción de Bellingham y Mbappé para empujar el 2-3 y rescatar al Madrid. Un gol que vuelve a confirmar su facilidad para aparecer en los momentos decisivos.

Espí vuelve a salvar a Mourinho

No es la primera vez que el valenciano ejerce de héroe para Mourinho. Ante el Espanyol ya marcó en el tramo final para darle la victoria al Real Madrid, convirtiéndose en uno de los protagonistas del estreno liguero del técnico portugués. Y también estuvo cerca de hacerlo ante el Betis. Espí llegó a marcar después de salir desde el banquillo, pero el tanto fue anulado por fuera de juego, por lo que no pudo completar aquella remontada. En Elche sí valió y su gol volvió a tener un valor enorme.

En apenas unas semanas, Espí ha pasado de ser un recurso de banquillo a convertirse en uno de los principales salvavidas de Mourinho. Contra el Elche volvió a aparecer cuando el Madrid más lo necesitaba y evitó que una ventaja de 0-2 terminara en un nuevo tropiezo.