Carlos Díez y Beto extienden la firmeza del Real Madrid

El Real Madrid conquistó un triunfo trabajado en Atenas ante Olympiacos, campeón de la Liga de Campeones juvenil hace dos ediciones, decidido en la recta final con los goles de Carlos Díez y Beto, de penalti, que extienden la firmeza de un equipo líder, con pleno de triunfos, que no rebajó su ambición pese a estar ya clasificado.

Aumenta la racha de triunfos consecutivos el equipo dirigido por Julián López de Lerma a quince, diez en la competición doméstica y cinco en la Liga de Campeones juvenil, en un partido que le tocó madurar más que el resto. Para el recuerdo, el estreno de Enzo Alves en los últimos minutos, con su padre, Marcelo, leyenda del Real Madrid, grabando con el móvil en la banda.

Dominó sin premio en el arranque el Real Madrid. Con Liberto generando peligro en el costado izquierdo y Jaime Barroso probando por primera vez al portero Georgakopoulos. Valero lo buscó de zurda ante un Olympiacos que no quería la posesión, más directo en su juego. Encontró en un error en el inicio de jugada madridista su primera ocasión, perdonada por su punta, Vasilakopoulos.

Más adelante, a los 72 minutos y aún con empate a cero en el marcador, el partido estuvo en su bota diestra. Se estrelló con el poste. Habría sido un premio a la resistencia del conjunto griego, pero un castigo excesivo al Real Madrid que hizo méritos suficientes para extender su racha victoriosa.

No paró de intentarlo Diego Aguado, un lateral zurdo que es un puñal en su banda. Le puso el gol en bandeja a Carlos Díez que perdonó la primera clara del segundo acto. Pol Durán había probado al portero rival, que hizo la parada del partido a una volea de Diego Martínez a un balón llovido del cielo tras un despeje.

El cansancio pasó factura a Olympiacos que acabó cediendo. Jacobo acarició el tanto en boca de gol, Diego Aguado el poste con un buen disparo y fue Carlos Díez, con golpeo suave de diestra a pase de Beto, el que encontró el premio merecido a los 78 minutos. No hubo reacción local y el Real Madrid apretó hasta encontrar el segundo, en el tiempo añadido. Llegó tras un buen disparo de Enzo que provocó un penalti el rechace del portero y que no desaprovechó Diego Martínez 'Beto'.