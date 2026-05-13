Carlo Ancelotti: "Parece que en el Real Madrid los jugadores hacen lo que quieren, pero no es cierto, es una gran mentira"

Carlo Ancelotti apareció en el momento oportuno. El técnico italiano, incluso antes de conocerse la comparecencia de Florentino Pérez, concedió una entrevista para 'The Athletic' en la que precisamente se pronunció sobre varios aspectos que ocupan la actualidad del Real Madrid, como la temporada en blanco, el comportamiento de Vinicius o Mbappé o la posible llegada de Mourinho. El ahora seleccionador de Brasil está listo ya para el Mundial, pero también asegura tener "dos dudas" en la lista de convocados y habló sobre futbolistas específicos.

Uno de los temas más polémicos en Brasil en los últimos meses es la situación de Neymar. El crack brasileño no fue convocado en el último parón previo al Mundial, pero Ancelotti nunca le ha cerrado la puerta, forma parte de la prelista y todavía mantiene opciones de ir convocado. Pero preocupa lo más importante: su estado físico.

"Tengo 24 jugadores a los que voy a seleccionar. Estos son los más fáciles. Lo más difícil es encontrar a los otros dos. La competencia es muy alta", comenzó diciendo en 'The Athletic' antes de hablar de Neymar: "Ya me esperaba esa pregunta. Neymar fue y sigue siendo una opción, pero la decisión la tomaré al final de la evaluación. Es un gran talento, pero lo que debemos de buscar en él no es si es capaz de controlar el balón o de pasarlo, sino si está en buena forma física".

Neymar Jr., en el Santos-Deportivo Recoleta / EFE

Ya sobre el Mundial en sí, Ancelotti se ve con opciones y asegura que Brasil "no quiere ser parte de la Copa del Mundo, quiere intentar ganar": "Podemos competir con cualquiera. Hay otros equipos muy competitivos: Francia, España, Argentina, Inglaterra, Alemania y Portugal. Durante este año, he analizado a todos los equipos. No existe el equipo perfecto. Cada equipo tiene sus propios problemas. Nosotros también los tenemos. El equipo que gane no será perfecto; será el equipo más fuerte y capaz de superar sus errores".

Mourinho, un "amigo"

Y sobre el Real Madrid, Ancelotti habló sin tapujos acerca de los 'egos' del vestuario, del futuro del banquillo blanco e incluso de la más que necesaria reconstrucción de la plantilla tras la salida de varios pilares en las últimas temporadas.

"No ha sido una buena temporada", dijo el italiano en una entrevista horas antes de la comparecencia de Florentino Pérez y antes de posicionarse sobre una posible llegada de Mourinho al Real Madrid: "Mourinho es un gran amigo. Me alegrará mucho que vuelva al Real Madrid. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre lo ha hecho en todos los clubes en los que ha estado".

Los egos y la reestructuración

Se habla mucho estos días de la lucha de egos y de la libertad de los jugadores del Real Madrid ante la poca mano dura de los entrenadores o del poder que Florentino le da a los técnicos. Pero Ancelotti negó con rotundidad el hecho de que los futbolistas hagan lo que quieren.

"Parece que en el Real Madrid los jugadores hacen lo que quieren, pero no es cierto, es una tontería enorme. No es verdad. Cuando yo estaba ahí tenía una idea y trataba de discutirla con los jugadores, estuvieran de acuerdo o no. El jugador debe ser parte de esa idea, no quiero imponer estrategia. No significa que no la haya, la hay y muy buena, ganamos dos Champions, pero los jugadores deben seguirla. La idea de que el Madrid no quiere seguir un estilo o estrategia no es verdad", sentenció 'Carletto'.

Carlo Ancelotti, en su primera despedida como entrenador del Real Madrid, entre Zinedine Zidane y Florentino Pérez. / EFE

Y aseguró que "hablar con los jugadores no es una debilidad": "Es simplemente una acción muy importante, porque tengo que transmitirles mi idea de fútbol. No quiero soldados en el campo. Quiero jugadores convencidos de lo que tienen que hacer en el terreno de juego".

Finalmente, cuestionado por la mala temporada del Real Madrid, Ancelotti dejó caer que es necesaria una reestructuración de la plantilla: "Las dificultades del Real Madrid… la vieja generación de jugadores tiene que reconstruirse. En los últimos años, el Real Madrid perdió jugadores importantes: Casemiro, Kroos, Modric, Benzema, Nacho... El ambiente en la plantilla es importante, viene de estos jugadores, que tienen más carácter, más personalidad y más liderazgo".

Noticias relacionadas

"El Real Madrid necesita tiempo para reconstruir ese ambiente en la plantilla, que les dio mucho éxito. No es solo un problema de calidad técnica. Para tener éxito, también hay que encontrar un buen equilibrio. ¿Si entiende eso la directiva del Real Madrid? Sí. Es el club que mejor entiende este tipo de problemas", sentenció.