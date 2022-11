Carlo Ancelotti, el entrenador anti-cantera

El italiano no ha dado ni un minuto a jugadores de La Fábrica esta temporada pese al brillante papel del Castilla en la 1ª RFEF El madridismo mira con envidia el trabajo del Barcelona, que no deja de sacar promesas de La Masía como Gavi y Balde

Carlo Ancelotti sabe que su futuro en el Real Madrid pasa por los resultados y no da oportunidades a nadie que no se lo gane. Quizá por eso reduce su círculo de elegidos a 15 o 16 jugadores de los 23 que componen la primera plantilla, porque su objetivo es ganar sin reparar en que las altas exigencias y el exceso de partidos acaba pasando factura a muchos de ellos como está ocurriendo con Benzema. El italiano está demostrando que gestiona bien a sus elegidos, entre los que no figuran ningún jugador de La Fábrica en el año y medio que lleva en el banquillo. En el Real Madrid está demostrando ser un entrenador anti-cantera.

La desazón de los jugadores de las categorías inferiores es palpable. El último canterano que subió al primer equipo directamente fue Nacho hace nueve temporadas y de los cuatro que hay en el equipo solo Carvajal es titular indiscutible. Lucas Vázquez y Nacho son dos excelentes suplentes y Mariano, un cero a la izquierda. Todos salvo el central tuvieron que irse cedidos a otros equipos para demostrar que estaban capacitados para jugar en el Real Madrid y tienen que pelear año a año su continuidad por ese papel que desempeñan como suplentes.

NI UN MINUTO ESTA TEMPORADA

Ancelotti está demostrando que no confía en jugadores de la primera plantilla como Odriozola, Vallejo o Mariano y difícilmente va a hacerlo con jugadores del filial. El madridismo mientras tanto mira con envidia el trabajo del Barcelona, que no deja de sacar promesas de La Masía como Gavi o Balde entre otros. Y se preguntan qué tienen que hacer las promesas de La Fábrica para que el italiano les dé oportunidades y en especial a jugadores de un equipo como el Castilla que brilla en la 1ª RFEF (terceros en la tabla) con jóvenes talentos que podrían refrescar al primer equipo.

Jugadores como Arribas o Álvaro Rodríguez destacan a las órdenes de Raúl, pero también Dotor, Peter, Marvel… Pero más allá de ir a algún partido convocados o utilizarlos para completar los entrenamientos diarios, ninguno ha dispuesto de un minuto este curso en el que poder demostrar su valía. Lo peor es que Ancelotti sobrexpone a sus titulares a los que agota sin buscar alternativas. La temporada pasada apenas concedió el 0,9% de minutos entre los seis canteranos que utilizó. Sólo Miguel Gutiérrez (jugó el 0,64% de los 0,9% minutos que sumaron todos) pudo demostrar si estaba o no preparado, aunque parece que no porque lo vendieron al Girona.