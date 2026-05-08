Carles Marcos, psicólogo deportivo: "El enfrentamiento de Valverde con Tchouaméni demuestra lo que es actualmente el Real Madrid"

No se habla de otra cosa. El final de temporada del Real Madrid está siendo completamente surrealista, aunque no por sus gestas habituales en la Champions League, sino por los conflictos internos que se están viviendo en el vestuario blanco. Con Xabi Alonso, la tensión estaba por las nubes, pero con Álvaro Arbeloa todo parecía más calmado. Pues, no.

Conflicto con Carvajal y Ceballos, Rüdiger agredió a Carreras, las vacaciones de Mbappé con Ester Expósito y el enfrentamiento entre Tchouaméni y Valverde. El resultado final: un traumatismo craneoencefálico, que dejará al uruguayo apartado de los terrenos de juego durante 15 días.

El nerviosismo en el club blanco es más que patente, en una semana marcada por el Clásico, donde el FC Barcelona puede salir campeón de LaLiga si consigue puntuar, ya sea ganando o con un empate. El equipo de Arbeloa llegará al Spotify Camp Nou en horas bajas, lo que tendrá que buscar una solución para plantar cara al conjunto de Hansi Flick.

Jude Bellingham, en el último partido ante el Espanyol / EFE

El análisis psicológico de Carles Marcos sobre la situación actual del Real Madrid

Desde SPORT contactamos con el psicólogo deportivo Carles Marcos para analizar qué está ocurriendo dentro del vestuario del Real Madrid en las últimas semanas y cómo Arbeloa puede solucionar estos problemas a corto plazo.

En primer lugar, el experto en psicología destacó que la situación del equipo merengue no es nada fácil: "No ganar ningún título en la temporada no es normal para el Real Madrid. Esa anormalidad unida a tensiones, discusiones o malas actitudes entre futbolistas antes de una cita decisiva ante el Barça, hace que el verdadero desafío del entrenador deja de ser táctico para convertirse en emocional".

Marcos aseguró que el mal ambiente dentro de un vestuario no suele generarse por un único problema, sino por muchos motivos: "A veces nace de la frustración por los minutos de juego, de egos enfrentados o de la presión, pero también por pequeños conflictos mal gestionados que terminan creciendo hasta afectar al grupo entero".

Aurelien Tchouameni y Federico Valverde / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Tiene claro que "el enfrentamiento de Valverde con Tchouaméni demuestra lo que es actualmente el Real Madrid" y avisó: "Lo realmente dañino es cuando el conflicto rompe la confianza colectiva". Lo que provoca que los jugadores piensen más a nivel individual que colectivo: "Eso se refleja inmediatamente en el rendimiento".

Un marrón para Arbeloa...

"Lo ideal sería no ignorar el problema ni actuar impulsivamente. Escuchar, observar y tomar decisiones con calma. Es aquella frase de que la autoridad no consiste en gritar más fuerte, sino en saber conducir al grupo en momentos de tensión. No sé si ahora mismo, Arbeloa tendrá esa capacidad", expresó a SPORT.

El entrenador del Real Madrid Álvaro Arbeloa, durante el partido en el RCDE Stadium / EFE

También, el psicólogo deportivo advirtió de que es habitual que haya conflictos en una plantilla, pues "forman parte de cualquier grupo competitivo", pero lo fundamental es "impedir que esos conflictos destruyan la unidad necesaria para competir".

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Por último, quiso recordar que los mejores equipos de la historia no fueron perfectos: "Muchos tuvieron discusiones internas y momentos difíciles. ¡La diferencia estuvo en cómo reaccionaron!".