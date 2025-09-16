REAL MADRID
Cargas policiales contra los hinchas del Marsella cerca del Bernabéu
Los franceses se enfrentan al Real Madrid en la primera jornada de la Champions League
EFE
Agentes antidisturbios de la Policía Nacional han cargado este martes contra hinchas del Olympique de Marsella en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, un par de horas antes del partido de la primera jornada de la Liga de Campeones entre el equipo francés y el Real Madrid.
La policía tuvo que intervenir para controlar a los violentos hinchas del equipo marsellés, que ya trataban de causar incidentes en el trayecto en metro hasta las proximidades del estadio.
Un total de 1.873 efectivos policiales y de emergencias forman parte del dispositivo de seguridad diseñado por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid para este partido.
El operativo, que se encarga de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, está formado por agentes de la Policía Nacional -procedentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad Especial de Caballería y la Brigada Provincial de Información—; de la Policía Municipal de Madrid; agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y facultativos del SAMUR-Protección Civil.
