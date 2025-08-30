Se 'cargan' al árbitro AVAR del Madrid - Mallorca a última hora

Cambio de última hora en los árbitros que estaban designados para encargarse del encuentro de Liga entre el Real Madrid y el Mallorca. Según apuntó Archivo VAR, ha habido neverazo de última hora para Pablo González Fuertes. El colegiado tenía que estar como árbitro AVAR, pero su puesto en la sala VOR lo ha ocupado finalmente Melero López.

El motivo de esta decisión de última hora ha sido lo sucedido durante el partido entre el Alavés y el Atlético de Madrid. En ese encuentro, en el que González Fuertes estaba en el VAR, hubo un error grave en el tanto del equipo del 'Cholo' Simeone.

El tanto de Giuliano Simeone nunca debió subir al marcador, ya que el futbolista argentino estaba en fuera de juego al tener solo un defensor por detrás. Sin embargo, el VAR no entró en acción y el gol fue dado como válido, siendo decisivo en el resultado final entre ambos equipos (1-1).

Antes del encuentro ya se había desatado la polémica con la designación de González Fuertes. El madridismo estaba muy enfadado con su presencia en la sala VOR por lo sucedido en la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey del pasado curso.

Aquel día, el colegiado lanzó una dura afirmación contra los vídeos de Real Madrid TV contra los árbitros: "Yo sí voy a hablar de esos vídeos... Más que lo que se dice, son las consecuencias de lo que se dice. Estamos viendo en redes sociales a gente anónima que insulta y amenaza sin ningún control. Responsables de redes oficiales de clubes continuamente atacando a nuestro colectivo, además de actuaciones de jugadores y comunicados dando pie a pensar que no somos honestos en nuestras decisiones. Las consecuencias son que cuando hablas de robo y palabras malsonantes, esa frustración que generas en el aficionado la pagan con el niño y la niña que cogen un silbato y tienen que pitar un partido infantil. Es la consecuencia de poner la diana en la cabeza de un compañero. Es bueno y sano para todos volver a un fútbol más saludable".

Esas declaraciones despertaron un auténtico terremoto y un enfado descomunal en el Real Madrid, que incluso se planteó si jugar el partido ante el Barça. El encuentro se disputó y se lo llevó el equipo de Hansi Flick, pero los aficionados del conjunto blanco no olvidan lo que sucedió.