Las carencias que cuestionan otro proyecto del Real Madrid

Por tercer partido esta temporada, Xabi Alonso acabó con un once en el campo en el que estaban los tres laterales izquierdos que tiene en nómina. Carreras de central; Mendy de lateral y Fran García de interior-extremo. Un síntoma de que algo falla en el proyecto en el que, además, el lateral derecho lo tiene que cubrir un centrocampista como Valverde y recurrir a otro medio, Tchouameni, para apuntalar el centro de la zaga.

Una idea que se repite

Es cierto que las lesiones debilitan los recursos del entrenador vasco, pero es la tercera temporada en la que los blancos sufren sus efectos. Algo falla para que se repitan en el tiempo los mismos síntomas. Alaba, Militao, Carvajal y Mendy llevan dos temporadas y media rotos y, para mayor escarnio fichan a Huijsen y Trent para entrar en la misma dinámica.

Ante el Olympiacos, el Betis y el Atlético, Xabi acabó con Carreras, Mendy y Fran García en el once. Además, Carreras y Fran fueron titulares ante el Celta y volvieron a coincidir al final de los partidos ante la Real Sociedad y la Juventus. El gallego está siendo un recurso improvisado como central por las lesiones de Alaba y Militao, una situación que se alarga desde la temporada pasada con Tchouameni de recurso, además de un Rudiger que juega mermado.

Defensa rota

Una defensa rota que empieza a ser una rémora: Alaba (33 años) y Militao (27) llevan dos temporadas y media con más tiempo en la enfermería que en el campo. Carvajal (34) empezó su calvario el año pasado. Mendy (30) también es víctima de constantes lesiones que le impiden tener continuidad. Rudiger (32) lleva dos años jugando al límite con una rodilla maltrecha. Y Huijsen (20) apenas lleva seis meses y sus problemas musculares levantan las alarmas en el Madrid. Solo Fran García (26) se libra, además de Carreras (22), otro recién llegado.

Militao sale en camilla lesionado / Efe

El Madrid ha tomado la medida de restituir a Mico Mihic como supervisor de los servicios médicos y ha impuesto Antonio Pintus en el staff de Xabi Alonso. El preparador físico turinés tampoco fue capaz de frenar las lesiones en su etapa con Ancelotti, pero el equipo sí mostró un rendimiento físico superior al que están dando ahora. Y es que la energía de los blancos en cada partido no pasa de mediocre. La botella de oxígeno se vacía demasiado pronto.

Males en el medio y en el ataque

Pero a esos problemas defensivos por la errática previsión del club, se suma un centro del campo sin jugadores creativos. Xabi intenta cargar la responsabilidad de ser los arquitectos a medias puntas como Bellingham o Güler porque Tchouameni, Camavinga o Valverde destacan más por su capacidad destructiva que creativa. Solo Ceballos defiende ese perfil, pero el andaluz no está dando las prestaciones que necesita el equipo.

Y la última. El proyecto estaba sobrado de delanteros, tanto que Endrick no jugaba. Ha dado la casualidad de que la lesión de Mbappé y con Brahim en la Copa de África han dejado huérfano el ataque con solo tres delanteros más Mastantuono, que no se sabe muy bien donde rinde mejor. Demasiados desajustes en todas las líneas, que provocan carencias en un proyecto que no acaba de arrancar.