El cardiólogo que colabora con el Real Madrid revela la clave del rendimiento: "Cinco comidas al día: un desayuno completo y una cena ligera"

Danilo Manari es un cardiólogo italiano especializado en medicina del deporte, enfocado sobre todo en el rendimiento físico de atletas de élite. Su trabajo está relacionado con el estudio y control del sistema cardiovascular en deportistas, especialmente mediante pruebas de esfuerzo y revisiones médicas pensadas para asegurar que puedan competir al máximo nivel con seguridad.

Cuenta con un centro de Medicina Cardiovascular y de la Salud como en el de O2up, la empresa que él mismo fundó. En el ámbito del fútbol profesional colabora con el Bologna y con el Real Madrid ofreciendo pautas nutricionales y sus pruebas de rendimiento. Además, ha trabajado con jugadores como Cristiano Ronaldo, Fabio Cannavaro, Karim Benzema y Luka Modric.

En una entrevista para 'El Mundo', aseguró que "es imposible" imitar a estos cuatro futbolistas, ya que son atletas con condiciones naturales "tan excepcionales que van más allá de cualquier entrenamiento". Aunque reconoció que también mejoran con la práctica, señaló que "parten de un nivel que no corresponde a las personas comunes como nosotros".

Al hablar de cómo influyen estos deportistas de élite en la práctica cotidiana, el cardiólogo recurrió a una comparación tecnológica: "Es un poco como la Fórmula 1: la innovación tecnológica que luego encontramos en los coches de todos los días se prueba primero en los vehículos de competición".

En cuanto a la compatibilidad entre deporte y bienestar, Manari subrayó la importancia de la organización y la moderación con una "actividad física estructurada". Explicó que es habitual ver a personas no profesionales preparándose para grandes retos, partiendo de 3 a 5 entrenamientos semanales, pero advirtió de los límites: "Hace falta moderación. Si el esfuerzo físico se convierte en un segundo o tercer trabajo, se corre el riesgo de sufrir problemas serios”.

Manari subrayó la importancia de una alimentación adecuada como base del rendimiento deportivo. Señaló que "debe ser muy variada, priorizar la rotación de las fuentes de proteína a lo largo de la semana, reduciendo el consumo de carne, especialmente roja, y con una cantidad importante de verduras y frutas", además de asegurar "la cantidad adecuada de carbohidratos, en relación con el entrenamiento".

También insistió en la organización de las comidas a lo largo del día, afirmando que "cinco comidas al día: tres principales y dos tentempiés" es una estructura recomendable. Añadió que es preferible "un desayuno completo, sentado a la mesa, que de pie en el bar", y advirtió que hay que evitar alimentos de difícil digestión cerca del entrenamiento o del descanso.

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Además, resaltó la importancia de la calidad de la dieta en el rendimiento y la recuperación, explicando que "la famosa cena ligera debe serlo no tanto por la cantidad, sino por la calidad en términos de digestión". En esa misma línea, es tajante con el alcohol: "la cantidad ideal para un deportista sería cero gramos a la semana".