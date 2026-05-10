La otra cara de Mourinho: "Cuando Van Gaal se fue del Barça tuve que decidir si buscar otro jefe o arriesgarme"

En una entrevista a la Gazzeta dello Sport, José Mourinho abordó diversos temas personales e interesantes, sin dejar de lado el fútbol. En estas declaraciones se puede apreciar la otra cara del técnico portugués, hoy pretendido por el Real Madrid

SER EL ESPECIAL

"A veces es agotador e incluso vergonzoso. No me gusta cuando voy a un restaurante sin reserva y, como por arte de magia, aparece una mesa para mí. Creo que si no fuera quien soy, eso no pasaría. Por eso no me gusta".

LUGARES FAVORITOS DE MILÁN

"Digo San Siro porque fue mi hogar y me dio muchísima alegría. Luego, el Hotel Principe di Savoia, porque allí me alojé cuando llegué para firmar con el Inter , y finalmente, el Duomo, porque es el lugar donde celebramos después de una victoria."

LA PERSONA

"Si tuviera que contar mi historia como hombre, empezaría con un episodio que, obviamente, no recuerdo. Nací en casa, y ese día mi padre, que era futbolista, tenía partido. Justo en el momento de mi nacimiento, regresó con todos sus compañeros, me vio y luego se fue a jugar. Quién sabe, quizás por eso decidí ser entrenador."

El staff técnico de José Mourinho / Sport

EL ENTRENADOR

"Cuando mi jefe decidió dejar el club para dirigir a la selección holandesa [Van Gaal], tuve que decidir si buscar otro jefe o arriesgarme, por así decirlo, a hacerme cargo de un equipo. Decidí que era el momento de correr el riesgo."

UNA VICTORIA QUE LO LLENA DE ORGULLO

"Próximo."

LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

"Me fui del Inter . Acababa de ganar la Champions League , después de la liga y la Copa de Italia en la misma temporada, y había sido muy duro. Y luego me fui al Real Madrid".

UN JUEGO AL QUE ME GUSTARÍA VOLVER A JUGAR

"Nos eliminaron con un gol que no fue gol, el de Luis García [en la semifinal de la Liga de Campeones de 2005 , jugando para el Chelsea contra el Liverpool ], ya que el balón no entró. Si hubiera existido la tecnología de la línea de gol, habríamos ganado y llegado a la final."

ENTERRAR

"Me gustan muchos jugadores de este Inter , pero ninguno de ellos habría formado parte del equipo que ganó el triplete. Adoro a Lautaro , pero admiro a Milito tres veces más porque estoy hablando de uno de los integrantes de aquel equipo. Milito fue uno de los que más me aportó."

Mourinho celebró por todo el Camp Nou tras eliminar al Barça de la Champions / Agencias

RELACIÓN CON LA CRÍTICA

"Soy inmune. Lo más importante es saber quién eres, independientemente de lo que digan los demás."

¿Juego bonito o juego orientado a los resultados?

"Me gusta un jugador que gana, no me gusta un jugador que pierde. La calidad de los jugadores es más importante que las ideas del entrenador."

ELEGANCIA

"No me gustan los entrenadores payasos, los que parecen recién salidos del colegio, de una discoteca o de un bar con sus amigos. ¿En el campo? Zidane es el primero que me viene a la mente. Marco Materazzi se enfadará conmigo, pero ver jugar a Zizou era un placer."

CIUDAD

"Lo más importante es estar donde están las personas que quiero, incluso podría ser en el desierto del Sahara. Pero, para mí, la ciudad más hermosa del mundo es Roma."