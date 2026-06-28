El capricho de Carreras con Mourinho que se convirtió en pesadilla

El canterano regresó al Real Madrid para enrolarse como el lateral titular de los próximos años, sin embargo, con una sola temporada jugada, Mourinho ha decidido cortarle el grifo y ponerle por delante a Marc Cucurella. Esta es la irritante situación en la que se encuentra ahora mismo el jugador, quién por el mes de enero, asentado como titular indiscutible, confesó abiertamente la ilusión que le causaría que el de Sétubal fuese su entrenador en el futuro. "Me gustaría ser entrenado por Mourinho, es una leyenda". Unas declaraciones que han envejecido pésimamente.

Álvaro Carreras, en la rueda de prensa previa al Benfica - Real Madrid. / MIGUEL A. LOPES / EFE

No se puede decir que el Real Madrid no ha esperado; desde el primer día se zanjaron las dudas con su titularidad, ha encajado en todos los esquemas y ha entrado en el top 5 con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Vinicius, Mbappé, Valverde y Tchouámeni. Sí se puede decir que el club no entiende de tiempos, y tanto la dirección deportiva, como Mourinho, se han lanzado a por el mejor lateral izquierdo disponible en el mercado. En el Madrid ahora prima la inmediatez y por ello, la prometedora proyección que el gallego esperaba tener por delante, se ha esfumado por completo.

EN LISBOA COMENZÓ SU DECLIVE

Para comprender el diagnóstico de su involución, hay que regresar al Estadio Da Luz, donde ocurrió de todo en dos frenéticos encuentros. La derrota (4-2) que dejaba al Madrid fuera del top 8 con un cabezazo de Trubin, dejó igual de señalado al equipo, que al propio lateral. Aquella noche por el flanco izquierdo ingresó todo el peligro del Benfica y le vieron —entre otros Mourinho— todas las costuras. Se demostró ante el City, Mendy fue una via de escape de oro para suplir a Carreras, y pese a salir lesionado al descanso, también le mejoró Fran García. Ya en semifinales, en la ida ante el Bayern, Olise le castigó y le hizo pasar una noche muy dura, siendo desbordado y superado continuamente por el francés en la que fue prácticamente su última aparición con peso en la temporada.

Olise fue una pesadilla para un vulgar Carreras / EP

El gallego finalizó el curso de mala manera, donde además tuvo un encontronazo con Rüdiger, las indiferencias con Arbeloa le acabaron mandando al banquillo y su participación final, sin nada en juego, fue nula. Un desenlace súbito en la temporada de Álvaro Carreras, quién hace apenas un año se incorporaba por 50 millones de euros.

Con todo ello, al jugador se le ha ofrecido un traspaso de salida, mediante una oferta suculenta del Chelsea y pretendido por un entrenador que le trató muy bien, Xabi Alonso. En cambio, Álvaro Carreras, conocedor del fichaje de Cucurella, siendo 4 jugadores en su posición actualmente y habiendo conversado con Mourinho para saber que partirá de suplente, el canterano ha decidido quedarse a pelear por su puesto y ganar títulos con la camiseta blanca.