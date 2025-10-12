Capello: “A Ronaldo le encantaba la fiesta, salía todas las noches, era un loco”

Fabio Capello fue entrenador del Real Madrid en dos etapas, estuvo un año en cada una de ellas: en la primera ganó la Liga 1996-97 con Lorenzo Sanz en la presidencia; y en la segunda, 2006-07, repitió título con Ramón Calderón al frente. En la segunda, vivió en primera persona el final de la era de los ‘galácticos’ entre los que se encontraba el ‘fenómeno’ Ronaldo Nazario.

El mejor

Aquel año fue especial, porque Florentino Pérez había dimitido y su sucesor fichó al técnico italiano que le dio la Liga al Madrid después de tres años de sequía. Capello recordó aquella temporada, en el que los blancos ficharon a otro delantero, el Ruud Van Nistelrooy procedente del United. El holandés marcó 33 goles en su estreno, la mitad de los que consiguió en sus cuatro años de blanco.

Capello reconoce que Ronaldo fue “el mejor jugador” al que ha entrenado, pero su vida disoluta y su disciplina dejaba mucho que desear. Confirmaba la decisión tomada por Florentino de abandonar el club por ser demasiado permisivo con las estrellas del equipo. Aquella temporada, Ronaldo apenas marcó cuatro goles en trece partidos para abandonar el equipo al final del curso.

Sobrepeso

Capello recuerda aquella experiencia y explica lo que pasó con el delantero brasileño, que acababa de cumplir los 30 años. “Era un tipo al que le encantaba salir de fiesta todas las noches, era un loco, pesaba 94 kilos y no quería perder peso. En cierto momento le dije al presidente que teníamos que dejarlo ir, no había esperanza de avanzar. Y así lo dejamos ir. Pero, repito, es el mejor al que he entrenado”.

Un año difuso el del brasileño, que acabó siendo traspasado al Milán ante la frustración de Capello de no conseguir sacar su mejor versión. El Madrid obtuvo 7,5 millones de euros, después de cuatro temporadas de luces y sombras que ponía el punto final a su estancia en el equipo blanco donde, a pesar de todo, dejó un buen recuerdo.