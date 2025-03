Capello: "Con Mbappé no han comprendido nada y han dicho tonterías"

Leyenda del fútbol italiano con grandes logros tanto como jugador como entrenador, Fabio Capello se sinceró sobre la situación que vive el Real Madrid actualmente, haciendo hincapié en el papel de Ancelotti y el de Mbappé y poniendo su mirada en el derbi de Champions League ante el Atlético de Madrid.

"Va a ser difícil para los dos, como siempre. Un derbi es un partido diferente. Yo creo que la costumbre que tiene el Madrid en estos partidos lo ayuda y sus jugadores tienen una calidad diferente, pero el 'Cholo' prepara muy bien los partidos y va a ser difícil para el Madrid ganar este partido", explicó el que fuera entrenador del equipo blanco en la temporada 1996/1997 y 2006/2007.

Además, Capello dejó claro su favorito para el torneo liguero: "La liga esté en un momento muy interesante, tanto para el fútbol como para la afición y cada partido cuenta. Yo, personalmente, creo que la va a ganar el Madrid".

El italiano se deshizo en elogios a su compatriota en el banquillo blanco: "Ancelotti es el mejor entrenador del mundo porque sabe manejar al equipo, sabe de fútbol, sabe poner a los jugadores en el campo y tiene sacrificio. Ha ayudado mucho a Kylian Mbappé y es un mérito. La cosa más importante del entrenador es entender qué tienes y saber a dónde quieres ir y si no lo entiendes, es un fracaso y Ancelotti lo entiende a la perfección".

El transalpino fue muy crítico con aquellos que dudaron de Mbappé al inicio de la temporada: "Es un gran jugador. Ha necesitado tres meses para entender lo que es el Madrid. Mucha gente lo ha criticado, pero no han comprendido nada y han dicho tonterías y ahora se ve que es un jugador extraordinario y de un nivel muy alto".

"Yo he visto jugar a todos y son muy buenos. Si están aquí es porque tienen calidad y hay que esperar un poco", afirmó sobre Asencio y los jóvenes del Madrid, antes de explicar la diferencia entre Lamine Yamal y Messi: "Lamine está haciendo cosas muy grandes. Cuando empezó a jugar en el Barcelona se le decía el nuevo Messi pero no llega porque no tiene la genialidad de Messi. Es un jugador top".