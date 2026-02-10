Fabio Capello: "En Cristiano nunca he visto el genio de Maradona, Messi y Ronaldo"

Fabio Capello nunca se muerde la lengua. El técnico italiano, viejo conocido de la Liga y con dos etapas en el banquillo del Real Madrid, ha concedido una entrevista especial con el periodista Mohamed El-Mahmoudi en el programa 'Hat-Trick', emitido por el canal egipcio ON Sport.

Sus palabras resuenan con fuerza, especialmente cuando se trata de comparar a las grandes leyendas de la historia y analizar la situación de los dos colosos del fútbol español.

El 'dardo' definitivo a Cristiano Ronaldo

Para el barcelonismo, el debate siempre estuvo cerrado, pero Capello se ha encargado de poner el último clavo en el ataúd de la comparativa entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. El italiano ha sido tajante al separar a los simples goleadores de los elegidos.

"Cristiano es un gran goleador y un atleta increíble, pero no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazário", sentenció Capello. Para el técnico, el portugués carece de esa habilidad técnica sobrenatural que define a los más grandes. "Ese 'genio' que poseían los otros está ausente en Cristiano. No se le puede comparar con esos tres", afirmó.

Elogios al Barça... y un aviso serio a Flick

Capello no ha ocultado su admiración por el juego que despliega el FC Barcelona. Califica al equipo actual como "muy entretenido" y practicante de un "fútbol precioso". El italiano destaca la irrupción de Lamine Yamal, a quien ve como un jugador capaz de decidir partidos por sí solo, y valora cómo la plantilla sigue ciegamente la visión de su entrenador.

Sin embargo, el veterano estratega lanza un aviso a navegantes sobre la táctica de la línea defensiva de Flick. "La debilidad del Barça es su constante dependencia del fuera de juego", advierte. Según Capello, el factor sorpresa inicial ya se ha disipado y los rivales están empezando a descifrar cómo hacer daño. "A veces, por unos centímetros, te encuentras al rival solo frente a la portería".

El 'circo' del Madrid: Fiestas, egos y el caso Mbappé

Pero donde Capello ha sacado el bisturí ha sido al recordar su paso por la 'Casa Blanca' y analizar su presente. El italiano retrata un club donde los presidentes interfieren en las alineaciones y los egos destruyen el vestuario. Recordó cómo tuvo que echar a Ronaldo Nazário porque "era un líder negativo que organizaba fiestas enormes y no quería entrenar", y cómo se enfrentó a la directiva para volver a poner a Beckham cuando le ordenaron apartarlo.

Sobre la actualidad blanca, Capello ve similitudes preocupantes. Se mostró muy crítico con la actitud de Mbappé, refiriéndose a un episodio de falta de respeto al entrenador (el 'no pasillo' tras perder la Copa) como un síntoma de rebelión inaceptable. "Eso significa que el entrenador ya no tiene poder ni liderazgo", explicó.

Además, atizó la gestión táctica de Bellingham este curso. "Con Ancelotti tenía libertad de movimientos; ahora parece que tiene las alas cortadas, está estancado", aseguró, señalando que el inglés ha perdido su peligro bajo el nuevo sistema.

Un Real Madrid que, según él, es un club que ficha por capricho presidencial: "Florentino ficha a Mbappé porque cree que es el mejor, decide solo", y donde siempre "es el entrenador quien paga las consecuencias", concluyó.