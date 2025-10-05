Caos en el vestuario del Real Madrid: egos, enfados y pulsos contra Xabi Alonso

¡Menudo lío tiene montado Xabi Alonso dentro del vestuario blanco! El Real Madrid solo ha perdido un encuentro en todo lo que llevamos de temporada, pero entre bambalinas las cosas pintan muy feas y el tolosarra necesitará un golpe de autoridad para que no le exploten en la cara los egos.

El sistema de meritocracia que ha instaurado Xabi Alonso en el vestuario merengue ha irritado a algunos de los pesos más pesados del vestuario, según ha informado el periódico francés L'Équipe. El rotativo ha hecho una lista de los jugadores que están molestos con la gestión del tolosarra. El vestuario blanco es una bomba de relojería y el entrenador debe controlarlos antes de que exploten. La primera etapa de Florentino en el Real Madrid ya terminó por no ser capaz de frenarlo a tiempo.

Los futbolistas del Real Madrid han vivido un cambio notable en el banquillo. A Carlo Ancelotti se le fue todo en la última temporada, pero siempre había sabido gestionar un vestuario que no era nada fácil, a pesar de renunciar muchas veces a una mejor forma de jugar. Xabi es todo lo contrario; no mira el nombre del que va a poner, sino su nivel en ese momento, pero en algunos duelos que ha tenido con futbolistas ha terminado cediendo.

Mastantuono molesta

El impacto de Mastantuono en el Real Madrid ha sido inmediato. Llegó el día que cumplía 18 años y pocos meses después ya es titular para el tolosarra, algo que no ha gustado nada a Rodrygo y Brahim Díaz, según el rotativo francés.

Los dos futbolistas no entienden por qué un futbolista que acaba de llegar y que tiene 18 años les ha pasado por delante en la rotación. Los dos entienden que, por jerarquía, deberían tener más oportunidades que el argentino.

Xabi mete a Mastantuono en la lucha por la titularidad / Efe

Además, el brasileño ya dejó claro que no quiere volver a jugar por la derecha y, hasta ahora, lo hemos visto siempre actuando como extremo izquierdo. Xabi ha caído en el pulso de Rodrygo y ha cedido.

Bellingham, un problema en el once

Bellingham lleva tiempo sin estar al máximo nivel. Ya nos quedan muy lejos esos primeros meses del inglés maravillando a todos en la temporada 2023-24. Al final de ese curso su nivel empezó a bajar, pero con la llegada de Mbappé y sus problemas en el hombro, todo empeoró.

Su posición en el terreno de juego es una incógnita. Con el gran nivel de Mastantuono y de Arda Güler, meter al inglés es romper el equilibrio que ha conseguido crear el tolosarra. Algo que no tuvo el Madrid en toda la temporada pasada. Xabi debe buscar cómo meter a Bellingham en el once, manteniendo todas las mejoras que ha conseguido desde su llegada. Ante el Atlético ya demostró que se precipitó dandole tantos minutos y lo pagó caro.

Bellingham, una gran incógnita para Xabi Alonso / Efe

El ex del Dortmund no estaría muy contento con sus pocos minutos desde su vuelta, pero Güler le está poniendo las cosas muy complicadas. ¿Es posible jugar con los dos en el campo? Otra de las grandes tareas de Xabi.

Valverde echa un pulso a Xabi

El caso de Federico Valverde ha sido el más público de todos junto a lo de Vinicius. El uruguayo no quiere jugar de lateral derecho y así lo ha afirmado en numerosas zonas mixtas. En el centro del campo no ha terminado de encontrar su mejor versión en este nuevo equipo, pero a pesar de las bajas en la defensa, Valverde no quería jugar de lateral y lo hizo público.

Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni, jugadores del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press

Todo empeoró el día del Kairat Almaty. Valverde no disputó ni un minuto pese a estar disponible, pero es que incluso no participó en ninguno de los rondos previos con el resto de suplentes, y eso que venía de hablar en la previa del partido, algo que venía siendo sinónimo de titularidad con el tolosarra en el banquillo. Algo que no gustó nada a la afición blanca, que no entendió la actitud del jugador.

Ante el Villarreal, Xabi Alonso dijo basta y lo puso de lateral derecho. Finalmente, el tolosarra ha terminado ganando el pulso, pero las palabras del uruguayo y su actitud en el duelo de Champions demuestran el enfado que tenía el jugador.

Las quejas públicas de Vinicius

El caso de Vinicius Junior es otro de los frentes que tiene abiertos Xabi Alonso. El brasileño ha convertido en costumbre su visible enfado cada vez que es sustituido, y su último episodio volvió a repetirse en Kazajistán, ante el Kairat Almaty. Corría el minuto 70 cuando el técnico decidió reemplazarle junto a Mastantuono para dar entrada a Brahim y Rodrygo. Vinicius abandonó el campo entre gestos de fastidio y algún comentario al aire que no pasó inadvertido para el cuerpo técnico ni para las cámaras.

En el Real Madrid preocupa la actitud del brasileño, cuyo rendimiento está siendo irregular: en el último partido de LaLiga ante el Villarreal fue el mejor, con dos goles, pero en cuanto el equipo se atasca, él también se diluye. Esa irregularidad, unida a su carácter temperamental, está generando cierto malestar en el grupo.

Xabi Alonso y Vinicius, en el Ciutat de Valencia / Agencias

El técnico tolosarra intenta mantener la calma, pero los gestos del brasileño se suman a una lista de egos difíciles de gestionar en el vestuario blanco. Otro capítulo más en el caos que rodea al Real Madrid, donde las tensiones internas empiezan a ser visibles.