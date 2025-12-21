Canteranos en tiempos de guerra en el Real Madrid

La Copa del Rey estos últimos años, se ha caracterizado por ser la vía más accesible para que los canteranos debuten con el primer equipo, no solo en el Real Madrid, en el resto de clubes también. Esta temporada, son tres los jugadores que ya han desenvuelto el regalo de debutar con el primer equipo. Valdepeñas ante el Alavés y David Jiménez contra el Talavera, ocuparon la posición más sensible en cuánto a lesiones de los últimos años para el Madrid, la del lateral.

Los tres afortunados

Ambos mostraron sus capacidades en contextos diferentes y cumplieron con buena nota. Valdepeñas con más aptitudes defensivas por su condición física y David Jiménez un lateral más atrevido con buena llegada ofensiva y capacidad asociativa. El último, Jorge Cestero, que apenas jugó 10 minutos contra el Talavera, es un mediocentro posicional que puede aportar en salida de balón y es ganador en duelos.

Jorge Cestero, este miércoles tras debutar con el Real Madrid, junto a Mbappé. / .

Quedan más por descubrir

Otros, ya han entrado en dinámica del primer equipo y todavía se espera que puedan debutar a lo largo de la temporada. Thiago Pitarch, el talento emergente que estuvo preparado en la banda para entrar y finalmente no gozó de la oportunidad, es un mediocentro distinto al resto y muy completo, bate líneas a través de conducciones, se gira muy rápido con el balón y desprende coraje en cada acción.

Joan Martínez es el central más preparado en La Fábrica, muy hecho como futbolista después de su lesión. Daniel Yáñez podría ser otra de las caras que aparezcan en las siguientes convocatorias, sobre todo con la ausencia de Brahim (Copa África) y la posible salida de Endrick en el mercado invernal. Un extremo con gran uno contra uno, resbaladizo, que genera mucha amenaza cuando se interna a pierna cambiada y cuenta con un golpeo de balón sensacional, ya debutó el año pasado en Montilivi.

Por último, Manuel Ángel o también conocido como 'Mami'. El sevillano es indiscutible en el centro del campo del Castilla y volver a estar en manos de Arbeloa le ha ayudado a reencontrarse con el jugador que fue en su último año de juvenil. Mucha clase, criterio, organizador del juego y técnicamente va sobrado, simplemente con controles orientados deja atrás a sus rivales.

Estos despuntes y la gran labor que realizan en la cantera cada vez que juegan, no garantizan nada, ya que los argumentos para poder jugar con el primer equipo son muy caprichosos y se adaptan a las circunstancias. También se debe tener en cuenta, que la situación del equipo de Xabi Alonso es compleja, y darle la oportunidad a estos jóvenes puede resultar tan positivo como perjudicial para ellos.

Por el momento, deberán seguir luciendo a las órdenes de Álvaro Arbeloa y quién sabe si en algún momento pegarán el salto de la mano hacia el Real Madrid. En las últimas semanas, con el futuro de Xabi en el aire, el nombre del salmantino fue el que más eco tuvo. Una alternativa que, de producirse, llevaría el conocimiento aparejado de los jugadores que ha criado el salmantino, quien está viviendo un debut en Primera RFEF nada fácil. Pero que le servirá de trampolín para reforzar su candidatura.