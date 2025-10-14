Los canteranos en la recámara de Xabi Alonso

La cantera del Real Madrid es prolífica en adiestrar jugadores desde las categorías inferiores. Una vez que llegan al Castilla tienen asegurada su carrera sea o no en el primer equipo como demuestran los datos. Esa producción es una constante que este año ha dado la oportunidad de dar el salto a Asencio y Gonzalo, algo que no ocurría desde hace tiempo y que sirve de acicate a los que vienen por detrás.

De las futuras promesas dos empiezan a destacar a las órdenes de Álvaro Arbeloa, el central Joan Martínez, 18 años, y el pivote Jorge Cestero, 19. Son varios los jugadores que Xabi Alonso vigila con atención tras los informes que le llegan de su amigo y entrenador del Castilla, y a los que utiliza para completar los entrenamientos del primer equipo o convocatorias como Thiago, David Jiménez, Fortea, Pol Fortuny, Manuel Ángel, Palacios o Yáñez todos inscritos en la Champions.

Central prometedor

Joan Martínez es una de las grandes esperanzas del club. Un central diestro con jerarquía, de 192 centímetros que va bien por alto. Tiene buena técnica para sacar el balón desde atrás, con visión de juego, decidido y contundente si la acción lo requiere. Los más optimistas le han llegado a comparar con Sergio Ramos. El valenciano de Alginet llegó del Levante en 2023 y deslumbró en su primera temporada.

El destino se cruzó en su camino en agosto de 2024, cuando sufrió una grave lesión de rodilla que le apartó de los terrenos de juego 263 días. Pero ha vuelto más fuerte para convertirse en uno de los líderes del primer filial blanco, junto a otro jugador que está sorprendiendo en este arranque de temporada, Jorge Cestero.

Arbeloa lo destaca

“Es el mejor 6 de España”, afirmaba Arbeloa la semana pasada del medio centro zaragozano. Tiene 19 años, mide 181 cm, versátil, diestro, buen pasador, frío con el balón, listo en la presión y vertical en la construcción. Llegó al club en 2019 procedente del Juventud Zaragoza escalando desde los Sub-17 hasta el Castilla. Su irrupción puede ser un problema para Chema Andrés, vendido al Stuttgart este verano por tres millones de euros con derecho de recompra.

Xabi Alonso no ha hecho debutar hasta la fecha a ningún canterano, pero dejó claro en el Mundial de Clubes con Gonzalo que no da la espalda a los que vienen por detrás. El vasco tiene una plantilla completa compuesta por 25 jugadores de los que ha utilizado 22 en 10 partidos. Lunin, Endrick y el lesionado Mendy son los únicos que no se han estrenado