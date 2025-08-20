Los canteranos del Madrid se liberan fuera de Valdebebas

Gonzalo García consiguió algo muy difícil en el Mundial de Clubes. Tumbar la puerta del primer siendo canterano y delantero. La casuística más difícil. Los futbolistas de 'La Fábrica' conocen su ciclo de vida rápidamente. Entrar en dinámica de primer equipo, debutar y, a partir de ahí, esperar dos destinos: el primero, una cesión o venta con el 50% de los derechos. El segundo, más difícil, conseguir un puesto en la plantilla principal, algo que en los últimos tiempos han logrado Raúl Asencio y el citado Gonzalo. Al resto les toca hacer la 'mili'. En ese periodo de instrucción están Jacobo Ramón, en el Como, y Chema Andrés, en el Stuttgart.

Jacobo Ramón, titular en el Como de Nico Paz

El central, que el año pasado disputó varios partidos, debutó con el equipo de Cesc Fàbregas. Jacobo Ramón forma parte del 'Spanish Como' -donde coincide con otro exmadridista como Nico Paz-, que venció al Südtirol en la primera ronda de la Copa Italia. Formando pareja con Marc-Oliver Kempf, un central con más rodaje, se sintió liberado para mostrar la versión que le hizo merecedor de ser, junto a Joan Martínez, uno de los centrales más prometedores de 'La Fábrica'. De ahí la sorpresa que los conocedores de la cantera blanca se llevaron al ver que Raúl Asencio era el que daba el salto al primer equipo. A diferencia del canario, Jacobo Ramón sí fue convocado con las categorías inferiores de la selección: se proclamó campeón de Europa sub-19 en 2024.

Jacobo Ramón tuvo participación en seis partidos con el Real Madrid la temporada pasada. Debutó con el RB Salzburgo en Champions y a partir de ahí acumuló participaciones en las que sintió la presión de la camiseta madridista. En Copa, contra el Leganés, el madrileño cometió un penalti. Terminó la campaña formando una inusual pareja con Jesús Vallejo. Se despidió con un buen sabor de boca al lograr un gol contra el Mallorca, precisamente a pase del aragonés. La titularidad de ambos resultó una concesión de un Ancelotti en la rampa de salida. En la práctica, no sirvió para que para ponerles al frente de un club en fase de transición.

Xabi Alonso le reclutó para el Mundial de Clubes, pero el cupo de participación de canteranos lo asumió Gonzalo. Tuvo minutos ante el RB Salzburgo y llegó a comparecer en una zona mixta con su futuro sin resolver. Lo hizo ya consciente de que su destino estaba fuera del Real Madrid, la entidad a la que llegó con apenas ocho años. Curiosamente, el técnico vasco, que autorizó su marcha tras la llegada de Dean Huijsen, le tuvo a sus órdenes en el Infantil donde hizo sus primeras prácticas como entrenador. En sus primeros compases con el Como está dejando ver la versión de central con buen pie en la salida de balón, algo que buscó Xabi Alonso con el malagueño.

Chema Andrés y los nueve millones de Miguel Gutiérrez

El Real Madrid cerrará el mercado, salvo sorpresa de última hora, sin haber cerrado la contratación de un mediocentro. Fueron muchos los nombres que se pusieron sobre la mesa, pero ninguno prosperó. Existe el convencimiento de que Xabi Alonso tiene herramientas de sobra para la distribución del juego. Una de las alternativas que se planteó, por lo menos como rotación, fue la de Chema Andrés, canterano con un perfil muy parecido al de Jacobo Ramón. El valenciano llegó en edad infantil al Real Madrid, en cuya cantera fue ascendiendo como un pivote fino, similar, salvando las distancias, al perfil de Rodri Hernández. También fue campeón de Europa sub-19 con la selección y viajó al Mundial de Clubes.

Al igual que Jacobo Ramón, el Real Madrid buscó una salida para el mediocentro con la misma fórmula: guardarse el 50% para una posible repesca. Una fórmula que le ha dado buenos resultados y que le evitará pasar por situaciones como la de Álvaro Carreras, un canterano blanco por el que ha terminado pagando 50 millones al Benfica después de una larga negociación. Se da la paradoja de que Chema Andrés entró en la final de la Supercopa de Alemania por Angelo Stiller (logró en una asistencia en menos de cinco minutos), otro de los nombres que sonó para reforzar la posición de mediocentro, sobre todo tras la bendición de Kroos, quien dejó 'viudo' el puesto de creación en el Real Madrid.

Tanto Jacobo Ramón como Chema Andrés saben que el regreso a 'casa' no está asegurado y puede demorarse años. O, quizás, nunca llegue a producirse. Dos casos recientes ilustran esta situación. Por un lado, Nico Paz, que sigue en el Como después de que el Real Madrid valorase su repesca. De otro, Miguel Gutiérrez, cuyo traspaso al Nápoles le ha permitido al conjunto blanco ingresar nueve millones gracias a la fórmula comentada que le lleva a retener el 50% de los derechos de los jugadores que forma. El modo de beneficiarse del trabajo de 'La Fábrica', una importante fuente de ingresos para la tesorería madridista.