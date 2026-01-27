La cantera sigue siendo un negocio para el Madrid

Una de las primeras sentencias de Álvaro Arbeloa tras tomar posesión en el Real Madrid fue: "Nuestra cantera es la mejor del mundo". Después, se llevó a sus 'espartanos' al debut de Copa contra el Albacete, que dieron la cara por las estrellas que se quedaron en Madrid. "Me tendréis enfrente", dijo después de caer en el torneo copero, respondiendo a una acusación que nunca fue tal. Él eligió a los canteranos y estos hicieron lo que se les pidió. Salvo casos como el de Asencio, 'La Fábrica' sigue siendo un gran negocio para el club blanco.

Álex Jiménez y Gila, dos 'mirlos' que vuelan

Hay dos casos recientes que evidencian el poder de captación y recompensa económica en el que se basa el Real Madrid. El primero es el de Álex Jiménez. El lateral madrileño, después de toda una vida en la cantera blanca, salió en verano de 2024 rumbo al Milan a cambio de cinco millones de euros. Como viene siendo habitual en los 'mirlos' que vuelan desde Valdebebas, el equipo madridista se guardó el 50% de una futura venta y una opción de recompra que está a punto de perder.

Según ha adelantado Matteo Moretto, el equipo de Iraola hará efectiva la compra del zaguero diestro por 22 millones. La decisión del Bournemouth llega después del buen rendimiento del lateral, protagonista de la remontada de los Cherries ante el Liverpool de este fin de semana. Álex Jiménez está cedido en el Bournemouth, que pagaría 19 millones fijos más el resto en variables. El Real Madrid cobrará derechos de formación.

Va camino de producirse una situación similar con Mario Gila, central de la Lazio, que el Milan espera incorporar el verano por otros 20 millones de los que el club blanco tiene derecho a otra mitad. El defensa lleva tres temporadas y media siendo un jugador importante en el club laziale, que pagó seis millones por un futbolista que, al igual que Álex Jiménez, habría tenido encaje en un Real Madrid que ha sufrido en los últimos años en la retaguardia.

El jugador de la Lazio, Mario Gila, durante un partido de esta temporada. / Giovanni Evangelista/LaPresse / LAP

La situación del Castilla post-Arbeloa

El Real Madrid tiene varios frentes activos. El más importante es el de Nico Paz, faro del Como, revelación de la Serie A italiana. Aunque la intención del internacional argentino es regresar a Valdebebas, quiere hacerlo en calidad de protagonista. El centrocampista firmó por el conjunto de Cesc Fàbregas en 2024. Fue un contrato de cuatro años, por seis millones, con cláusulas de recompra que iban en aumento con el paso de las temporadas.

Cestero, jugador del Castilla, ante Capi, del Albacete, en el partido de Copa. / Jose Breton / AP

Es la situación por la que pasan la mayoría de los canteranos madridistas. Asencio y Gonzalo son las excepciones recientes de dos jugadores que lograron una ficha en el primer equipo sin pasar por la 'mili' de una cesión. Con Arbeloa, la situación de los canteranos ha cambiado en cuanto a la dinámica del primer equipo y la cantidad de minutos que tendrán hombres como Cestero, Palacios o David Jiménez, entre otros.

Esta alternancia, beneficiosa para determinados jugadores, ha provocado un trastoque en los planes de un Castilla post-Arbeloa que ha caído en una mala secuencia de resultados tras el ascenso del entrenador que debutó en Primera RFEF al inicio de esta temporada. La despedida del salmantino fue con una derrota ante el Arenas de Getxo (4-1) a la que han sucedido dos tropiezos ante el Mérida (1-1) y el líder absoluto de la categoría, el Tenerife (4-2). De ahí el complejo juego de equilibrios que le espera a la cantera de ahí a final de temporada.