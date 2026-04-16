Cañizares sentencia a Vincius: "El Madrid debe venderle. No dignifica la imagen del club"

La eliminación del Madrid ha abierto la puerta a todo tipo de elocubraciones sobre lo que pasará con el cuerpo técnico y la plantilla blanca a partir de la próxima temporada. Uno de los futbolistas señalados es Vinicius, cuyo futuro está en el aire sin haber renovado todavia. Para Santi Cañizares, el Madrid debería dar salida al delantero para comenzar a remodelar su proyecto deportivo: "Para mí lleva dos años donde no le está dando al Real Madrid el rendimiento que dice su contrato y dice su status de jugador. Además, envuelto en muchas situaciones polémicas, que no dignifican la imagen del Real Madrid, pero para vender a un futbolista primero tiene que estar el dinero", señaló en 'Movistar'.

El exportero indicó que su juego no es compatible con el de Mbappé, pero que la dificultad que se le presenta al club es enorme porque es difícil colocar a un futbolista de su valor: "Es muy fácil decir este lo voy a vender. Lo voy a vender si alguien te lo compra. Porque a lo mejor ya el año pasado el Madrid estimó en vender a Rodrygo en 70-80 millones de euros, y ahí no apareció nadie ni con la mitad. Entonces en ese momento es mejor quedártelo y esperar que reflote futbolísticamente el jugador".

Cañizares añadió que "es muy sencillo hacer de director deportivo en un sofá, pero cuando estás en la realidad tienes que manejar lo que quieres por el jugador y lo que hay encima de la mesa. Dicho esto, estoy de acuerdo con que debe salir. Con una buena oferta, yo en mi opinión lo vendería".

Elexmadridista también dejó claro que Arbeloa no puede continuar en el Madrid: "Normalmente hay dos cosas que pueden llevar a la continuidad: el contrato que le sustenta y los méritos de una carrera deportiva. Arbeloa no tiene ni una cosa ni la otra y tampoco es que haya conseguido resultados en estos meses que ha estado al frente del equipo. Lo normal es que no continúe la próxima temporada en el banquillo".