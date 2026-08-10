Cañizares señala al Real Madrid: "Nunca hubo interés real en fichar a Rodri"

Santiago Cañizares ha sido contundente al valorar el frustrado fichaje de Rodri por el Real Madrid. Según el exguardameta, la entidad presidida por Florentino Pérez no mostró una intención auténtica de contratar al jugador, a diferencia de otras operaciones cerradas este mismo año. "Claramente yo creo que el Real Madrid ha puesto poco interés en Rodri, porque cuando ha querido firmar algún jugador este año concreto, pues lo ha hecho, y lo ha hecho, además, sin contemplaciones y de forma casi inmediata", afirmó.

Rodri está realizando una temporada sensacional y se ha convertido en uno de los líderes de la Roja// EFE Stuttgart (Germany), 05/07/2024.- Rodri of Spain celebrates with their supporters after winning the UEFA EURO 2024 quarter-finals soccer match between Spain and Germany, in Stuttgart, Germany, 05 July 2024. (Alemania, España) EFE/EPA/ANNA SZILAGYI / ALEJANDRO ALCÁZAR| ANNA SZILAGYI / EFE

Para Cañizares, el nombre de Rodri "flotaba en el aire" como una posibilidad más que como una negociación firme. Aunque el futbolista pudo ofrecerse a través de su representante y se llegaron a analizar cifras, el exportero insiste en que nunca existió un interés real por parte del club blanco. En su opinión, "si el interés fuera real, hubiera estado fichado seguramente mucho antes de alguno de los otros que han llegado".

La sombra de la política interna del club

El colaborador de El Tertulión también comentó que sobre la operación planeaba un elemento incómodo: la vinculación del jugador con otro candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme. Una circunstancia que, según él, pudo influir en la falta de determinación del club.

El jugador del Manchester City, Rodri durante una rueda de prensa / Europa Press

Cañizares recordó que Florentino Pérez tiene una forma muy particular de gestionar este tipo de movimientos. "Todos sabemos que Florentino tiene sus cosas, y entre ellas, pues está que le gusta hacer las cosas él, y no le gusta copiarlas de los demás", concluyó.

El análisis del exportero deja una idea clara: Rodri nunca estuvo realmente cerca del Real Madrid. Su nombre apareció, se estudió y se valoró, pero la voluntad decisiva, esa que convierte una operación en un fichaje, nunca llegó desde la zona noble del Bernabéu.